20 августа 2025

Москву накрыл мощнейший ливень

Коммунальщики дежурят на дорогах Москвы из-за ливня
Ливни продолжаются с самого утра 22 августа
Ливни продолжаются с самого утра 22 августа Фото:

Москву и Подмосковье накрыли проливные дожди, которые продолжатся до самого утра 21 августа. Из-за погоды на улицах работают дополнительные бригады коммунальщиков.

«На улицах дежурят дополнительные бригады коммунальщиков, работает водооткачивающая техника», — сообщает 360.ru. Также водителей просят соблюдать скоростной режим и быть внимательными. Пешеходам советуют не укрываться под рекламными щитами и шаткими конструкциями. 

Сильные дожди обрушились на Москву и Подмосковье еще в начале недели: по прогнозам синоптиков, за короткое время может выпасть до половины месячной нормы осадков, что уже привело к подтоплениям улиц и затруднениям движения на МКАДе и ряде городских магистралей. Власти столицы и области ранее рекомендовали жителям пользоваться общественным транспортом и соблюдать осторожность из-за сложных погодных условий.

