Жители Свердловской области вечером 20 августа наблюдали запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Байконур, которая вывела на орбиту российский биоспутник «Бион-М» № 2. Видео с ракетой поделились очевидцы.
«Очень большой яркий хвост! Пролетела с огромной скоростью и ярко осветилась», — рассказал свидетель в telegram-канале «Злой Екатеринбург». Запуск ракеты увидели в Первоуральске, Артемовском, Алапаевске и Североуральске. Также его увидели жители Челябинской и Тюменских областей и Пермского края.
Космический аппарат серии «Бион-М» предназначен для проведения биомедицинских исследований в условиях невесомости. На борту спутника размещено оборудование для изучения воздействия космического полета на живые организмы, включая лабораторных животных и растения.
Запуск «Бион-М» № 2 стал продолжением серии российских космических миссий, направленных на изучение воздействия космической среды на живые организмы и материалы. На борту аппарата размещены мыши, насекомые, растения и микроорганизмы, а также экспериментальные образцы, что позволит ученым получить новые данные для разработки технологий жизнеобеспечения в космосе и на Земле. Ранее, 15 августа, с космодрома Восточный был осуществлен запуск спутников для геофизических и экологических исследований.
