Свердловчанина, ушедшего на СВО после начала службы в армии, лишили выплаты

Солдат ушел на спецоперацию спустя месяц после начала службы в армии (архивное фото)
Солдат ушел на спецоперацию спустя месяц после начала службы в армии (архивное фото)
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Первоуральске (Свердловская область) местному жителю, который отправился в зону спецоперации на Украине после начала службы в армии по призыву, отказали в выплате. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Мужчина в ноябре 2024 года призван на военную службу по призыву через военный комиссариат Камышлова. В декабре 2024 года он заключил контракт о прохождении военной службы, принимал участие в специальной военной операции», — пояснили в ведомстве.

Выплату в 1,5 миллиона рублей боец не получил, так как сведения о заключении контракта отсутствовали в соответствующем реестре. Тогда к делу подключилась прокуратура, и направила иск в суд с требованием к региональному минсоцполитики перечислить средства. После этого солдат получил положенную выплату.

