Арестован председатель регионального отделения ДОСААФ РФ Краснодарского края. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Это следует из материалов дела.
«Председателя регионального отделения ДОСААФ РФ Краснодарского края обвинили в злоупотреблении полномочиями, он арестован», — указано в материалах. Их приводит ТАСС.
В Краснодарском крае ранее уже возбуждались уголовные дела против должностных лиц за злоупотребление полномочиями. В частности, бывший начальник штаба подразделения Росгвардии Владимир Скобелев и его сообщники обвиняются в организации преступного сообщества и получении взяток за фиктивную регистрацию мигрантов.
