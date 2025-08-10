Офицер Росгвардии зарегистрировал сотни гастарбайтеров в казарме

В Краснодаре бывший начальник штаба одного из подразделений Росгвардии Владимир Скобелев вместе с сообщниками обвиняется в организации преступного сообщества и получении взяток за фиктивную регистрацию сотен мигрантов в казарме войсковой части. Это говорится в материалах уголовного дела, принятого к производству местным гарнизонным военным судом.
«Краснодарский гарнизонный военный суд принял к производству уголовное дело в отношении одиннадцати подсудимых, семь из которых обвиняются в организации преступного сообщества (ОПС) или участии в нем с использованием служебного положения (ч. 2 и 3 ст. 210 УК РФ), а также в получении взяток организованной группой (116 эпизодов по ч. 5 ст. 290 УК РФ)», — сообщил «Коммерсант». Всего в деле фигурируют 116 эпизодов взяток.
Как следует из материалов следствия, с июля 2020 по март 2022 года Скобелев, занимавший должность заместителя командира части, организовал схему, по которой в отдельном батальоне материального обеспечения национальной гвардии было временно зарегистрировано несколько сотен человек, не имеющих отношения к Росгвардии и их семьям. В схему были вовлечены военнослужащие Росгвардии и сотрудницы отдела миграции МВД Краснодара, которые, по версии следствия, оформляли фиктивные регистрации за денежное вознаграждение. Временная регистрация сроком на один год стоила 20 тысяч рублей, ежегодное продление — ту же сумму.
По данным следствия, всего по делу зарегистрировано 116 эпизодов получения взяток организованной группой. Среди зарегистрированных оказались как граждане России, так и уроженцы Казахстана, Узбекистана, Украины, Белоруссии и Армении, недавно получившие российские паспорта. Большинство из них объяснили приобретение фиктивной регистрации необходимостью оформить документы для трудоустройства, получения кредитов или доступа к медицинским и образовательным учреждениям.
Более ста человек уже признали свою вину в даче взятки и получили штрафы в размере 20 тысяч рублей. В настоящее время на скамье подсудимых — одиннадцать человек, семь из которых обвиняются в организации или участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, остальные — в даче взятки за заведомо незаконные действия.
