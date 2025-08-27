Большинство россиян выступили за тотальный запрет вейпов

Почти 70% россиян поддерживают идею полного запрета продажи вейпов на территории страны. Такие данные получены в результате опроса сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении URA.RU. Инициатива была ранее выдвинута губернатором Нижегородской области и одобрена президентом России.
Большинство россиян (68%) проголосовало за запрет вейпов в России. С другой стороны, 11% процентов респондентов оказалось против подобной инициативы, еще 11% нейтрально относятся к выдвижению закона, остальные 10% затруднились в выборе, судя по опросу.
Уточняется, что 75% женщин поддержали запрет, среди мужчин — 59%. Респонденты с высшим образованием куда более охотно голосовали за запрет, в отличие от людей со средним образованием (73 и 59% соответственно). Кроме того, наличие детей у голосовавших оказало влияние: родители активнее голосовали (78%) , в отличие от людей без детей (60%).
Ранее стало известно, что на рассмотрение правительства РФ внесен законопроект, наделяющий субъекты Федерации полномочиями по введению запрета на реализацию электронных сигарет (вейпов). Инициатива исходит от комитета Госдумы по молодежной политике. В Государственной думе несколько раз обсуждались предложения о введении полного запрета продукции, содержащей никотин. Часть парламентариев считает, что именно жесткие ограничительные меры способны наиболее результативно снизить распространение вейпов в стране.
