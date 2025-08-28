Посетители концерта в «Крокусе» рассказали, как им удалось спастись от террористов

Несколько посетителей концерта в «Крокус сити холле» рассказали, что им удалось выжить во время теракта из-за того, что они случайно покинули зал за считанные минуты до нападения: кто-то вышел подышать, кто-то — за водой или на перекур. Об этом сообщил один из участников процесса, проходящего в здании Мосгорсуда.
«Несколько посетителей концерта, выступавших в суде как потерпевшие или свидетели, рассказали, что спаслись чудом — кто-то вышел на перекур перед концертом, кто-то подышать, кто-то за водой», — рассказал один из переживших то событие во время заседания суда, его слова передает РИА Новости. Один из опрошенных пояснил, что покинул зал покурить, и вскоре после этого мимо него внутрь прошли террористы. Вернуться обратно свидетель уже не решился.
Судебный процесс по делу о теракте в «Крокус сити холле» начался в начале августа 2025 года во Втором западном окружном военном суде, заседания проходят в выездном формате. Вскоре после начала слушаний процесс был закрыт для публики по ходатайству прокурора. Причиной такого решения стала необходимость обеспечить безопасность участников процесса и сохранить конфиденциальность деталей дела.
Теракт произошел 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске. По данным Следственного комитета, вооруженные нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли зал. В результате погибли 149 человек, еще один человек считается пропавшим без вести. Травмы получили 609 человек. Материальный ущерб оценивается примерно в 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых находятся 19 человек: 13 из них обвиняются в совершении теракта, остальные — в содействии террористической деятельности.
