Украина направила беспилотники на Тверскую область

Руденя: над Тверской областью было сбито четыре украинских БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Руденя заявил, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал
Руденя заявил, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Четыре беспилотника ВСУ были сбиты силами ПВО над Тверской областью в ночь на 29 августа. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя.

«Над Тверской областью силами ПВО Министерства обороны сбито 4 БПЛА», — сообщил Руденя. Его слова приводит telegram-канал «Пул 69». Он отметил, что пострадавших и разрушений нет. 

Этой ночью ВСУ также атаковали дронами Брянскую область, в результате пострадали два мирных жителей. Удары были нанесены по сельхозтехнике в селе Алешковичи и селу Воронок, повредив четыре гражданских автомобиля и два транспортных средства спецслужб. Кроме того, силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Курской областью и Черным морем, передает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Четыре беспилотника ВСУ были сбиты силами ПВО над Тверской областью в ночь на 29 августа. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя. «Над Тверской областью силами ПВО Министерства обороны сбито 4 БПЛА», — сообщил Руденя. Его слова приводит telegram-канал «Пул 69». Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.  Этой ночью ВСУ также атаковали дронами Брянскую область, в результате пострадали два мирных жителей. Удары были нанесены по сельхозтехнике в селе Алешковичи и селу Воронок, повредив четыре гражданских автомобиля и два транспортных средства спецслужб. Кроме того, силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Курской областью и Черным морем, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...