Украина направила беспилотники на Тверскую область

Четыре беспилотника ВСУ были сбиты силами ПВО над Тверской областью в ночь на 29 августа. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя.
«Над Тверской областью силами ПВО Министерства обороны сбито 4 БПЛА», — сообщил Руденя. Его слова приводит telegram-канал «Пул 69». Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.
Этой ночью ВСУ также атаковали дронами Брянскую область, в результате пострадали два мирных жителей. Удары были нанесены по сельхозтехнике в селе Алешковичи и селу Воронок, повредив четыре гражданских автомобиля и два транспортных средства спецслужб. Кроме того, силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Курской областью и Черным морем, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.