Площадь пожара в Геленджике резко выросла

МЧС: площадь пожара в Геленджике увеличилась до 41,5 гектара
Спасатели продолжают ликвидировать пожар, возникший в районе Криницы после падения обломков БПЛА
Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 41,5 гектара. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Возгорание произошло после падения обломков украинского беспилотника.

«Площадь пожара увеличилась до 41,5 га», — сообщили в МЧС России. Информацию приводит ТАСС.

Накануне, 28 августа, в районе села Криница под Геленджиком произошел крупный лесной пожар площадью 3,2 гектара, вызванный падением обломков беспилотника. Из-за сильного задымления была проведена эвакуация 23 отдыхающих. Для тушения пожара привлечен самолет Бе-200 МЧС России, поддерживающий работу наземных подразделений на площади 17 гектаров. В ликвидации возгорания участвуют сотрудники из Адыгеи и курсанты академии МЧС из Геленджика.

За прошедшие сутки авиация МЧС три раза осуществляла сбросы с самолета Бе-200ЧС, на борту которого вместилось 36 тонн воды. Вертолеты Ми-8 совершили 11 вылетов и сбросили в пекло 33 тонны воды.

