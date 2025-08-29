«Зверски уродуют»: пытки пленных российских военных повергли в шок даже наемников в ВСУ

Двое граждан Колумбии, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины, сбежали с украинского фронта после того, как стали свидетелями пыток и убийств российских военнопленных. Они были шокированы жестокостью карательных подразделений ВСУ по отношению к пленным россиянам, сообщил адвокат Максим Коротков-Гуляев, представляющий интересы одного из обвиняемых.
«Мой подзащитный Хосе Арон Медина Аранда, когда увидел на территории Украины, как карательные батальоны зверски пытают, уродуют и убивают российских военнопленных, решил бежать оттуда. Он понимал, что это будет очень сложно», — сообщил Коротков-Гуляев ТАСС. По его словам, аналогичное решение принял и второй наемник, Александер Анте.
Колумбийские наемники были задержаны в России и сейчас находятся под стражей по обвинению в участии в вооруженном конфликте на территории Украины (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Мосгорсуд ранее продлил срок содержания Медины Аранды и Анте до 26 ноября. Следственные органы ФСБ России продолжают расследование уголовного дела — предварительное следствие продлено до 22 декабря из-за большого объема процессуальных действий.
Оба обвиняемых — жители колумбийского города Попаян. В августе 2024 года их задержали и арестовали в России. Как сообщала ФСБ РФ, при обыске у иностранцев изъяли банковские карты, документы и военный билет ВСУ. Кроме того, у них нашли военную форму батальона «Карпатская сечь» и фотографии из Киева, опубликованные в одной из местных газет. До этого о задержании двоих граждан Колумбии, прибывших из Украины через Польшу и Испанию, сообщала венесуэльская газета El Tiempo: их задержали в аэропорту Каракаса в июле после того, как внимание полиции привлекла украинская военная экипировка пассажиров.
