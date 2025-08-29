Наемница из ВСУ обжаловала вынесенный ей в России приговор

Наемница из ВСУ Аннабель Йоргенсен, которая была признана виновной в совершении преступлений на территории Курской области и приговорена во Втором западном окружном военном суде к 26 годам лишения свободы, обжаловала вынесенный ей приговор. Об этом сообщили апелляционном военном суде.
«Дело поступило», — заявили РИА Новости в суде. Там также отметили, что материалы дела были переданы судье 26 августа, дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
Ранее Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Йоргенсен к 26 годам лишения свободы со штрафом в размере 1,7 миллиона рублей, а также постановил взыскать с нее более 600 тысяч рублей в доход государства. Эти средства, как следует из материалов дела, эквивалентны вознаграждению, полученному за совершение преступлений по статье о наемничестве. Судебное разбирательство по делу Йоргенсен проходило в закрытом режиме. Представители СМИ и слушатели были допущены только на стадии прений и оглашения приговора.
По версии следствия, обвиняемая с мая 2024 года находилась на Украине в составе интернационального легиона и заключила контракт с Вооруженными силами Украины с выплатой не менее тысячи долларов в месяц. Следствие установило, что Йоргенсен участвовала в боевых действиях против вооруженных сил РФ, а в ноябре 2024 года вместе с другими наемниками незаконно пересекла государственную границу России и проникла в Курскую область, где совершала преступления против мирных жителей с целью устрашения населения и дестабилизации ситуации в регионе. В настоящее время Аннабель Йоргенсен объявлена в международный розыск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.