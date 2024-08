В Перми закроется одна из первых кофеен

В Перми закроется кофейня Cup by cup

Сеть кофеен Cup by cup работает в Перми с 2012 года Фото: Размик Закарян © URA.RU Создатели кофейни Cup by cup решили закрыть свой проект. Заведение на улице Сибирская, 30 работает до 10 августа. Информация об этом размещена в социальных сетях кофейни. «10 августа — последний день существования Cup by cup. На протяжении 12 лет мы варили для вас вкусный кофе и готовили десерты. Сейчас пришло время сказать „прощай" этому проекту», — сообщила команда заведения. Конкретной причины закрытия кофейни не называют. Уточняют только, что сосредоточатся на двух других проектах: Lemon tree и «Станция». В основе меню заведения Lemon tree блюда вегетарианской кухни. Кафе находится на улице 25 Октября, 47. А «Станция» — кофейный шоу-рум на улице Техническая, 11. Проект Cup by cup был создан в 2012 году. Тогда открыли кофейню на Комсомольском проспекте, 16. Команда Cup by Cup одна из первых предложила пермякам свежеобжаренный кофе и запустила свое обжарочное производство.

