В Перми на месте одной их первых кофеен откроется африканский проект

17 сентября 2024 в 11:41 Размер текста - 17 +

Африканских кафе в Перми станет больше Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми помещение, где в течение 12 лет находилось кафе Cup by Cup, займет заведение Burundi. Это будет четвертая кофейня проекта. «В помещении, где раньше работала кофейня Cup by Cup, откроется новое заведение — кофейня Burundi. Открытие запланировано на начало октября», — пишет издание «Текст» со ссылкой на создателей проекта. Кофейня Burundi занимает помещения в БЦ «Бажов», в ТРК «СпешиLove» и на Комсомольском проспекте, 58. Заведения оформлены в африканском стиле, но в меню традиционные кофейные напитки и блюда европейской и азиатской кухни. Ранее стало известно, что кофейня Cup by Cup закрылась 10 августа 2024 года. Проект один из первых в Перми обзавелся собственным обжарочным производством и предлагал горожанам свежеобжаренный кофе.

