В Перми пройдет фестиваль электронной музыки и визуального искусства Efest. Афиша

Фестиваль электронной музыки и света пройдет в Перми
Фестиваль электронной музыки и света пройдет в Перми

В ближайшие выходные Пермь захлестнет волна электронной музыки. Под открытым небом пройдет фестиваль Efest (18+). За городом состоятся фольклорные, исторические и ремесленные праздники. Подробности в афише URA.RU.

6 сентября

Efest (18+) в Перми

Фестиваль электронной музыки и визуального искусства соберет пермяков на площадке ТРК СпешиLove в субботу. Всех пришедших ждет семь часов электронной музыки нон-стоп на открытом воздухе. Выступления будут сопровождаться световым шоу, фиджитал-эффектами, и визуальными перформансами. Начало в 18:00.

Осень в Хохловке (6+)

Фольклорный фестиваль «Осень в Хохловке» стартует в одноименном музее. В эту субботу в течение всего дня здесь отметят сразу три праздника, которые почитались в старину в начале сентября: Агафон Огуменник, Луппа-брусничник Тит и Варфоломей. Гостей ждут рассказы о традициях осенних праздников; былички о леших; «зажинки», обряд украшения первого снопа; застольные песни, игры для детей; мастер-классы по ткачеству и приготовлению блюд из грибов и ягод; мужские состязания на силу и ловкость; женские «проголосные» песни.

Скобелевка мастеровая-игровая

По пути в Хохловку или обратно, обязательно загляните в деревню Скобелевка, которая 6 сентября отмечает 130-летие. Здесь проведут фестиваль «Скобелевка мастеровая-игровая». В программе спектакли, показы мод, мастер-классы, игры, музыка и многое другое. Изюминкой станет большая деревянная скульптура, которую мастер создаст на виду у всех. Известный художник Рустам Исмагилов и дизайнер индустрии моды Елена Старикова уже подготовили фотозоны, визуальную навигацию и арт-объекты для фестиваля.

7 сентября

Фестиваль Александра Невского в Лобаново

Духовно-исторический фестиваль имени Александра Невского начнется в селе Лобаново в 12:00 в воскресенье. В рамках праздника устроит турнир «Невская битва» — соревнования по гиревому спорту. Также гостей ждут духовные песнопения в храме Александра Невского, квест «Невская дружина», концерт, мастер-классы и ярмарка.

