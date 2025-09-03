В ближайшие выходные Пермь захлестнет волна электронной музыки. Под открытым небом пройдет фестиваль Efest (18+). За городом состоятся фольклорные, исторические и ремесленные праздники. Подробности в афише URA.RU.
6 сентября
Efest (18+) в Перми
Фестиваль электронной музыки и визуального искусства соберет пермяков на площадке ТРК СпешиLove в субботу. Всех пришедших ждет семь часов электронной музыки нон-стоп на открытом воздухе. Выступления будут сопровождаться световым шоу, фиджитал-эффектами, и визуальными перформансами. Начало в 18:00.
Осень в Хохловке (6+)
Фольклорный фестиваль «Осень в Хохловке» стартует в одноименном музее. В эту субботу в течение всего дня здесь отметят сразу три праздника, которые почитались в старину в начале сентября: Агафон Огуменник, Луппа-брусничник Тит и Варфоломей. Гостей ждут рассказы о традициях осенних праздников; былички о леших; «зажинки», обряд украшения первого снопа; застольные песни, игры для детей; мастер-классы по ткачеству и приготовлению блюд из грибов и ягод; мужские состязания на силу и ловкость; женские «проголосные» песни.
Скобелевка мастеровая-игровая
По пути в Хохловку или обратно, обязательно загляните в деревню Скобелевка, которая 6 сентября отмечает 130-летие. Здесь проведут фестиваль «Скобелевка мастеровая-игровая». В программе спектакли, показы мод, мастер-классы, игры, музыка и многое другое. Изюминкой станет большая деревянная скульптура, которую мастер создаст на виду у всех. Известный художник Рустам Исмагилов и дизайнер индустрии моды Елена Старикова уже подготовили фотозоны, визуальную навигацию и арт-объекты для фестиваля.
7 сентября
Фестиваль Александра Невского в Лобаново
Духовно-исторический фестиваль имени Александра Невского начнется в селе Лобаново в 12:00 в воскресенье. В рамках праздника устроит турнир «Невская битва» — соревнования по гиревому спорту. Также гостей ждут духовные песнопения в храме Александра Невского, квест «Невская дружина», концерт, мастер-классы и ярмарка.
