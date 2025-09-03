Путин жестко ответил тем, кто игнорирует интересы России

Россия не допустит пренебрежения своими интересами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Он также отметил, те, кто проигнорировал интересы России в сфере безопасности виноваты в начале СВО.
«Если кто-то считает, что можно так наплевательски относиться к народу нашей страны, то должен знать, что мы таких вещей, когда Россия безвольно смотрит на происходящие вокруг нее события и никак не реагирует, таких вещей мы никогда допускать не будем», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.
По словам президента, трагические события на Украине стали возможны из-за игнорирования безопасности России. «Кто виноват в той трагедии, которая происходит? Те, кто довел до этой ситуации, напрочь игнорируя интересы России в сфере ее безопасности», — уточнил российский лидер. Путин напомнил, что Москва неоднократно предлагала диалог и поиски компромисса, однако эти инициативы часто оставались без ответа со стороны западных государств.
В настоящее время глава РФ находится с рабочим визитом в КНР, который идет с 31 августа по 3 сентября. Ранее прошла итоговая пресс-конференция президента, во время которой он подвел итоги своего визита в Китай и ответить на вопросы представителей СМИ. На месте событий работали корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
