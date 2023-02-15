Из-за ремонта здания в Пермской опере похолодало

16 февраля 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

В здании Оперного театра сейчас меняют окна и ремонтируют крышу Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми В Пермском театре оперы и балета сообщили о похолодании из-за ремонта. В здании рабочие меняют окна, чинят крышу, что и повлияло на температуру. Зрителей театра призывают одеваться теплее. «Мы приняли ряд мер, и в театре стало теплее, но все же не так, как обычно. Поэтому просим вас на ближайшее время учитывать это, собираясь в театр. Мы знаем, что для вас это праздник, и вы выглядите соответствующе. Но мы совсем не будем против, увидев вас в теплом платке, шарфе или палантине», — сообщается в соцсетях Пермской оперы. Ремонт в оперном театре идет в рамках подготовки к 300-летию Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за холодов пришлось закрыть музей-диораму. В его здании централизованной системы отопления не было никогда, и сотрудникам надоело работать таких условиях. Сейчас решается вопрос о строительстве для музея отдельной котельной.

В Пермском театре оперы и балета сообщили о похолодании из-за ремонта. В здании рабочие меняют окна, чинят крышу, что и повлияло на температуру. Зрителей театра призывают одеваться теплее. «Мы приняли ряд мер, и в театре стало теплее, но все же не так, как обычно. Поэтому просим вас на ближайшее время учитывать это, собираясь в театр. Мы знаем, что для вас это праздник, и вы выглядите соответствующе. Но мы совсем не будем против, увидев вас в теплом платке, шарфе или палантине», — сообщается в соцсетях Пермской оперы. Ремонт в оперном театре идет в рамках подготовки к 300-летию Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за холодов пришлось закрыть музей-диораму. В его здании централизованной системы отопления не было никогда, и сотрудникам надоело работать таких условиях. Сейчас решается вопрос о строительстве для музея отдельной котельной.