В центре Челябинска в День города спрос повысит цены на такси

В центре Челябинска в сравнении с обычным выходным днем спрос на такси в День города вырастет на 10-20%. Ажиотаж поднимется после 19:00 вечера, что связано с наибольшей концентрацией челябинцев на концертных площадках, сообщают аналитики.
«Наибольший спрос на такси ожидается в центре города. Наплыв желающих уехать может быть высоким с 18:00 до 19:00. Следует планировать поездки заранее. При этом стоит заказывать такси в стороне от других площадок и уезжать за 10-20 минут раньше до завершения концерта», — сообщают аналитики Яндекс Go.
Учитывая ситуацию на День города в прошлом году, спрос на заказы начнет повышаться с 17:00, когда будет проходить концерт Валерии и Дмитрия Певцова. Сложнее всего будет уехать на такси с 22:00 до 23:00, когда челябинцы начнут расходиться после салюта. В эти часы будет работать повышающий коэффициент и существенно вырастет стоимость заказов. Упадет спрос на такси только после 12 часов ночи.
