В парке Маяковского 13 сентября состоялся фестиваль науки и технологий «Контур Фест», который собрал сотни жителей и гостей Екатеринбурга. Посетителей ждали лекции, паблик-токи, тематические дискуссии и концертная программа. Как прошел «Контур Фест» — в фоторепортаже URA.RU
Гости фестиваля поучаствовали во встречах с писателем Алексеем Ивановым, тру-крайм журналисткой Сашей Сулим и блогером Александром Файбом, а также узнали о новейших разработках в сфере искусственного интеллекта, цифровых профессий и беспилотных технологий. Среди выступавших также был ректор УрФУ Илья Обабков с лекцией «Куда инвестировать время и деньги в эпоху прогрессирующего ИИ».
Вечером на сцене выступили группа NEMIGA и певец Dose, а завершили Science fail night, где ученые в неформальной обстановке делились историями своих неудачных экспериментов, и тихая дискотека, где посетители смогли насладиться атмосферой с музыкой в наушниках.
