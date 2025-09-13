Наука, паблик-токи и музыка: в Екатеринбурге состоялся «Контур Фест». Фоторепортаж

В парке Маяковского в Екатеринбурге прошел фестиваль науки «Контур Фест»
На лекции пришло сотни людей
В парке Маяковского 13 сентября состоялся фестиваль науки и технологий «Контур Фест», который собрал сотни жителей и гостей Екатеринбурга. Посетителей ждали лекции, паблик-токи, тематические дискуссии и концертная программа. Как прошел «Контур Фест» — в фоторепортаже URA.RU

Гости фестиваля поучаствовали во встречах с писателем Алексеем Ивановым, тру-крайм журналисткой Сашей Сулим и блогером Александром Файбом, а также узнали о новейших разработках в сфере искусственного интеллекта, цифровых профессий и беспилотных технологий. Среди выступавших также был ректор УрФУ Илья Обабков с лекцией «Куда инвестировать время и деньги в эпоху прогрессирующего ИИ».

Вечером на сцене выступили группа NEMIGA и певец Dose, а завершили Science fail night, где ученые в неформальной обстановке делились историями своих неудачных экспериментов, и тихая дискотека, где посетители смогли насладиться атмосферой с музыкой в наушниках.

