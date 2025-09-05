NYT: США провалили тайную спецоперацию в Северной Корее

Группа спецназа ВМС США провела неудачную секретную операцию на территории Северной Кореи в начале 2019 года. Их задачей было установить устройство для перехвата переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, в том числе и из американской администрации. Белый дом официально никак не комментировал это.
"Это было настолько рискованно, что требовало прямого одобрения президента. <...> Для операции военные выбрали «Красную эскадрилью» из 6-го отряда спецназа «Морские котики». <....> Они репетировали месяцами, понимая, что каждое движение должно быть безупречным. Но когда той ночью они, в черных гидрокостюмах и очках ночного видения, достигли, как им казалось, безлюдного берега, миссия быстро провалилась", — передают журналисты.
Причем, по данным NYT, операция проводилась в разгар переговоров между США и Северной Кореей по ядерной проблеме. Операция завершилась провалом, когда во время установки оборудования их заметил северокорейский патрульный катер. Военнослужащие открыли огонь и уничтожили экипаж катера. После этого «морские котики» были вынуждены отступить к морю, не выполнив основную задачу.
NYT подчеркивает, что информация о провалившейся операции долгое время оставалась засекреченной. Официальные представители США и КНДР не комментировали инцидент. По мнению источников издания, раскрытие таких деталей может повлиять на текущие отношения между странами и вызвать негативную реакцию в Пхеньяне.
