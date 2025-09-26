Назван топ самых лучших заведений Екатеринбурга

32 заведения Екатеринбурга вошли в шорт-лист лучших ресторанов Урала
Лучший ресторан Урала выберут в октябре
Лучший ресторан Урала выберут в октябре Фото:

В шорт-лист всероссийской национальной премии Where To Eat вошли 32 заведения Екатеринбурга. Лучший ресторан Урала выберут 16 октября, говорится на сайте организаторов.

В список лучших из Екатеринбурга вошли: «Агонь BBQ Ratskeller», «Большой Грузинский», «Гады, крабы и вино», «Гастроли», «Горожане», «Зверобой», «Ива», «Итальянцы», «Нигора», «Огниво», «Паштет», «Сойка», «Супра», «Счастливы вместе», «Сыроварня», «Троекуровъ», Asado, Carbonara, Culta Bistronomic, Dorian Gray, Engels 1991, Forest, Frenchie Cafe, Gavi, Kitchen, Mimosa, Momo, NEONI, Olio, Sekta organic wine bar, Self Edge Japanese и The Barbara. Им предстоит конкурировать с заведениями из Тюмени, Челябинска и Тобольска.

Ранее в лонг-листе числилось 101 гастроточка из Екатеринбурга, а также «Гастрономическая столовая №1» в Камышлове, «ТАО Берег» в Сысерти, «Лесной» в поселке Верхняя Сысерть и «Карасик» в деревне Каменка. Итоговые списки формируются на основе тайного голосования экспертов из ресторанной индустрии и специализированной прессы.

