В Сургуте жители выступили против откровенного перфоманса местной художницы

Теперь художнице придется искать новое место для перфоманса Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) жители крупного жилого комплекса по улице Университетской, 11 выступили против откровенного перфоманса от местной художницы Киры Мухутдиновой. Она планировала организовать в ночном клубе Dark Bar по соседству с ЖК вечеринку с обнаженными моделями в стиле боди-арт. Об этом URA.RU рассказала сама Мухутдинова.

«Кто-то зашел [из жителей дома] ко мне на страницу, увидел пост, заскринил и выложил в группу дома. Мол посмотрите, тут устроили какую-то оргию. А это был арт-перфоманс, который делают перед вечеринками, просто презентация [проекта], а люди так среагировали…», — рассказала журналисту агентства художница.

По словам Мухутдиновой, сама вечеринка предполагала карнавальную тему в стиле ренессанса с боди-артом на обнаженных моделях. При этом само мероприятие должно было пройти в закрытом формате 21+. Сейчас же из-за возмущений жителей художнице пришлось отменить вечеринку и начать искать для нее новое место. «Пока прикрыли эту тему, ищу других, с кем можно поработать, другое помещения, кто будет организовывать эту вечеринку дальше. Но пока непонятно состоится ли перфоманс вообще», — добавляет Мухутдинова.

Агентство также попыталось связаться с руководством клуба Dark Bar. На момент публикации сделать этого не удалось.

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