Депутат Бурматов сообщил о росте инцидентов со змеями в 2025 году

Популярность змей в качестве подарков к символическому 2025 году привела к резкому росту числа инцидентов с этими животными, включая нападения на людей. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его данным, спрос на змей в декабре 2024 года увеличился примерно в десять раз, что спровоцировало волну обращений о происшествиях с рептилиями уже весной текущего года.
«У нас спрос на змей в декабре прошлого года подскочил примерно в 10 раз. Мы общались с теми, кто их продает — они сказали, что это просто бум, люди берут змей на подарки. И потом, где-то начиная с весны, и количество инцидентов со змеями увеличилось многократно. Недели не обходится без новостей, что кто-то куда-то заполз, кого-то напугал или напал», — рассказал Бурматов в беседе с ТАСС.
Бурматов подчеркнул, что причиной участившихся случаев нападения и побегов змей стали необдуманные решения граждан, которые дарили экзотических питомцев ради оригинальности, не учитывая сложностей их содержания. Он отметил, что для безопасного обращения со змеями требуется специальная подготовка, а также создание условий, приближенных к естественной среде обитания. По словам депутата, большинство людей не готовы обеспечить своим питомцам должный уход, что приводит к опасным ситуациям не только для хозяев, но и для окружающих.
Восточный календарь определил зеленую деревянную змею символом 2025 года, что, по данным продавцов, и стало причиной всплеска интереса к этим животным. Однако, по оценке специалистов, содержание змей требует гораздо больше усилий и затрат, чем уход за традиционными домашними животными, такими как хомяки или декоративные мыши. В отсутствие необходимых знаний и ресурсов число несчастных случаев продолжает расти, что вынуждает специалистов повторно напоминать о необходимости осторожного отношения к экзотическим питомцам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.