«Мы приходим к тому, что свой дом и машина больше не нужны»

11:29 01 мая 2017 0

Отказ от покупок в пользу аренды - уже норма для молодых людей в России. Что будет происходить с экономикой? Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Концепция «жизни по подписке», когда человек не покупает, а арендует большую часть своих вещей, все активнее проникает в нашу жизнь. Миллионы людей по всему миру слушают музыку через потоковые сервисы, покупают возможность ежемесячно смотреть любимые сериалы онлайн или приобретают подписку на книжные хранилища. На Западе тенденция ушла еще дальше — никого не удивишь ежемесячной арендой дома или автомобиля — люди отказываются делать главные покупки в их жизни. Корреспондент «URA.RU» поговорил с экономистом и предпринимателем Константином Селянином о преимуществах и опасностях нового образа жизни.

— Константин, на Западе отказ от покупки вещей в пользу ее аренды — это скорее норма, чем девиация. А как обстоят дела в России и конкретно на Урале?

— И в Россию, и в Екатеринбург такие модные веяния приходят несколько позже. Тем не менее, надо отдать должное, сейчас все распространяется быстрее, чем, допустим, 10 лет назад. То, что происходит на Западе, непременно получит распространение у нас в ближайшие лет пять, а то и быстрее.

— Вы говорите «мода». Это именно мода, или тренд, меняющий мировоззрение потребителе?

— Скорее, второе. Элемент моды присутствует, но есть и содержательная часть. Приживается только то, что рационально и облегчает людям жизнь.

Наше общество всегда относится ко всему новому с опаской, потому что боится жуликов, которые будут использовать такие вещи нечестно. Но, несмотря на некоторые культурные различия, как показывает практика, они не настолько велики. Теми же сотовыми телефонами, банковскими карточками и интернетом пользуются люди во всех странах мира, от молодежи до пенсионеров.

— Но все же, наверно, именно молодежь первая начнет массово отказываться от приобретения тех же автомобилей в пользу аренды?

Такси, заполонившие большие города, ставят задачу добиться отказа семей от личного авто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Безусловно. Люди после сорока лет становятся все более ригидными, избегают изменений. Молодежь же склонна к новшествам, хочет попробовать все. К тому же, такой образ жизни зачастую более рационален. Теми же авто многие пользуется только для переезда из дома на работу и обратно. Хотя на общественном транспорте зачастую быстрее и дешевле.

Или, например, появился рынок кооперационных услуг, которого несколько лет назад еще не было. Взять тот же BlaBlaCar — люди договариваются через Интернет и за небольшие деньги едут в другой город с попутчиком в одной машине. Вы экономите средства, но в то же время получаете нормальную услугу. И это будет все больше распространяться.

Что касается меня, я, например, принципиально не покупаю квартиру, арендую много лет. Мне это удобнее и понятнее. И я знаю, что если мне завтра предложат интересную работу в другом городе, я соберу вещи и уеду совершенно спокойно, не беспокоясь ни о чем.

— У многих людей есть такая установка: устроюсь на хорошую работу, накоплю на первый взнос по ипотеке и приобрету свое жилье. Возможна ли ситуация, когда сервисы по подписке и аренде составят конкуренцию этой уже сложившейся схеме?

Отказ от собственного жилья сделает россиян более мобильными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Обязательно купить свой дом, квартиру и владеть ей, пусть даже и влезая в ипотеку на 20-30 лет — это, пожалуй, одна из наших культурных особенностей. За рубежом ситуация другая. У меня есть приятель, который уехал работать в Америку, и за пять лет поменял восемь раз место жительства внутри страны. Ему предлагали работу в другом городе, он снимал там точно такой же дом, грузил вещи в фургон и совершенно спокойно переезжал.

У нас это представить себе сложно, в силу неразвитости рынка аренды жилья. И в силу стремления нашего общества обязательно жить в своей квартире, чего бы это ни стоило. Это ограничивает мобильность трудовых ресурсов.

Кроме того, у нас не так развита социальная сфера. Переезд из одного города в другой — это проблемы с устройством детей в садик и школу. Проблемы с пропиской. Это не дает экономике развиваться именно с точки зрения мобильности человеческих ресурсов.

— Есть ли у такой жизни риски для конечного потребителя? Если почти все мое имущество не принадлежит мне, а я пользуюсь им по подписке, то не дай бог, я заболел, или стал инвалидом, и все…

— Но ведь вы можете снять этот риск. Если вы работаете и зарабатываете, но при этом платите только аренду, не покупая имущество, то у вас должны оставаться излишки денег, которые иначе вы бы откладывали на масштабные покупки. Эти средства вы можете разместить на депозите или каком-то другом финансовом инструменте, будет вам подушка безопасности.

— А что касается экономики в целом? Если такая модель распространится повсеместно, нам следует ожидать больших изменений в экономике?

— Да, причем положительных. Будут создаваться новые сектора экономики, возрастет мобильность трудовых ресурсов. Если рассматривать тот же строительный рынок, то постройка домов с квартирами исключительно под аренду поможет людям перемещаться внутри страны гораздо больше, чем сейчас. Понемногу, кстати, это уже появляется.

— То есть мы от этого тренда никуда не уйдем?

— Это совершенно точно. Мы приходим к тому, что свои дом и машина больше не нужны. Вопрос только в том, с какой скоростью он будет развиваться, учитывая наш образ жизни и ментальность.