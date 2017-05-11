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11 мая 2017
21:44  11 мая 2017 0

Соколовский собрался в церковь: «Дайте телефон, я хочу снять ролик!»

Против неадекватных верующих у него есть перцовый баллончик
Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
Приговор по делу Соколовского. Екатеринбург
Блогер рассказал о своих планах на жизнь после условного приговораФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
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Будет ли Руслан Соколовский обжаловать свой приговор, пойдет ли еще когда-нибудь в Храм на Крови и чем планируется заняться в ближайшее время — в первом интервью сразу после вынесения ему условного срока.

«Всем огромное спасибо за поддержку. Если бы не поддержка журналистов, я сел бы на реальный срок», — заявил блогер Руслан Соколовский в зале суда, когда услышал решение по своему делу. Чуть позже, давая интервью журналистам, он еще раз поблагодарил всех, кто его поддерживал.

— Всем огромное спасибо, кто приходил на суд, он длились очень долго, но некоторые были стойкими и ходили на каждое заседание. Считаю, что именно благодаря тому, что суд открытый, это и повлекло не столь суровое наказание, каким оно могло бы быть.

— Ты согласен с обвинительным приговором?

— Я и не надеялся на оправдательный приговор, потому что у моего судьи Шопоняк нет ни одного оправдательного приговора за всю историю ее работы. Как впрочем во всей России огромнейшая проблема с оправдательными приговорами: у нас всего лишь 1 процент приговоров от общей массы — оправдательные. Для сравнения, в царской России половина приговоров была таковыми.

Но на данный момент я очень доволен тем, что я на свободе: у меня хотя бы есть возможность не сидеть в темнице сырой и погибать от туберкулеза, а заниматься чем-то интересным и при этом полезным. Например, Ройзман мне предлагал поучаствовать в его социальных инициатива по типу того, как он сейчас хосписы строит. Мне все это интересно.

Приговор по делу Соколовского. Екатеринбург
Во время вынесения приговора
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дело в том, что я сейчас в огромном долгу перед всеми вами: огромное количество блогеров, журналистов, верующих в том числе, оказали мне большое доверие, благодаря чему я и не сел. Безусловно, это доверие нужно оправдывать, так что я постараюсь быть чем-то полезным для общества. Медийность я явно приобрел очень большую, постараюсь воспользоваться этим во благо.

— Будешь еще спорить с церковью, поднимать какие-то такие темы?

— В первую очередь я буду заниматься каким-то полезными социальными инициативами. И буду очень спокоен и тих, потому что меня могут догнать и уже посадить на реальный срок.

— А ролики снимать будешь?

— На данный момент точно нет. Что будешь в будущем, я не знаю.

Приговор по делу Соколовского. Екатеринбург, журналисты, соколовский руслан
Руслан Соколовский подписывает бумаги о том, что ознакомлен с решением суда
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Сегодня чем будешь заниматься?

— Увижусь с девушкой, с которой мне запрещали видеться восемь месяцев — почти год, пообщаюсь со своей матерью, разберусь со своими делами — решу, где мне жить, потому что когда в сентября ко мне ввалились ОМОНовцы, жилья я лишился, и теперь мне даже жить негде. Сейчас я поеду на квартиру к своему адвокату, например, и какое-то время проведу у него. Что буду делать дадльше — решу. Надо сказать, что все эти события меня изрядно разорили. Прокурор там говорил про то что нужно, чтобы была социальная справедливость. Она явно есть: я потерял все свои деньги, огромное количество времени, так что, в принципе, социальная справедливость, видимо, восстановлена.

— Что за социальные инициативы, о которых ты упоминал.

— Я приводил примеры. Например, Ройзман строит хосписы. Это то, что явно предоставляет собой благо, и я бы поучаствовал. А так, я думаю, предложений будет еще много. Мне за сегодня поступила куча предложений по интервью, по разным делам, так что много всего. И я даже не знаю, чем точно буду заниматься в будущем, но постараюсь сделать что-то хорошее.

Приговор по делу Соколовского. Екатеринбург
Толпа журналистов в ожидании, когда блогер выйдет из здание суда.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— А не боишься, что сейчас те верующие, которые не будут согласны с приговором, тебя подкараулят, и могут что-то плохое тебе сделать?

— К счастью, у меня есть перцовый баллончик, у меня его изъяли, но мне его вернут скоро. Надеюсь, он мне поможет.

— Дальше по инстанциям пойдете?

— Подавать дальнейшие апелляции? На данный момент мы приговор еще не получили, поэтому мы сначала получим приговор, обсудим все, а потом уже решим. Сейчас я ничего по этому поводу сказать не могу.

— Ты все-таки считаешь себя невиновным?

— Я не экстремист — это на сто процентов. Кто-то мог оскорбиться — ок. Но дело в том, что у нас 148 статья, или 282 статья, они даже в УК РФ прописаны как-то неправильно, им не должно быть там место. Это преступления формальные, и это означает, что любой человек, который просто написал комментарий в интернете, может сесть, причем на срок от 2 до 5 лет. Это абсолютно неправильная ситуация, и я считаю по-прежнему, что данным законам в УК РФ нет места, и их нужно пересматривать.

Раньше статья 148 представляла из себя нечто совершенно другое. Можно было понести наказание по этой статье, только если ты, например, конкретно срывал богослужение. А это вполне логично и обосновано. Но до трех лет за всего лишь комментарий в интернете — это абсолютно ненормально и неправильно.

— Когда появится новый ролик?

— Видимо, нескоро. Очень нескоро, потому что, как я уже сказал, догонят, и… и еще один ролик дадут сделать, но, скорее, в местах не столь отдаленных, а потом за это посадят в карцер.

Приговор по делу Соколовского. Екатеринбург
Елена Чигина, мама Руслана, в обнимку с Пикачу
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— То есть ролики не планируешь?

— На данный момент — нет, как я уже сказал. А потом посмотрим.

— Но ролики же можно делать разные? О котиках, песиках…

— Безусловно. Можно сделать очень много хороших и полезных роликов. Но, посмотрим. Я сейчас открыт для предложений по сотрудничеству. Быть просто блогером, который выкладывает все под свою ответственность — это довольно сложно, и это как раз приводит к подобным ситуациям, когда я получил 3,5 года. Возможно, когда мне поступит какое-то адекватное предложение, я займусь производством видеоконтента на более легитимных и профессиональных основах. Тем более, что медийность у меня для этого есть.

— А если случится чудо и 148 и 282 отменят, ты будешь продолжать делать ролики?

— Безусловно, потому что тогда это будет возможно.

— А если ты считаешь себя невиновным, может, стоит сейчас подать апелляции, добиваться признания невиновности? Потому что судимость есть судимость…

Приговор по делу Соколовского. Екатеринбург
Она же обнимает выпускника духовной семинарии Виктора Норкина, выступившего в защиту блогера.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Добиваться правды в любом случае стоит, как я считаю. Потому что я боролся, доказывал свою невиновность, пытался доказать, что я не экстремист. И как видите, у меня это во многом получилось — очень многие люди по этой статье реально сидят в тюрьме пять лет. Из-за того, что кто-то сказал, что эти люди — националисты, хотя они сами даже националистами никогда не являлись, и ни в каких организациях не состояли.

Я напомню, что мне, например, говорили, что я, якобы, на почве националистических взглядов. Я ни разу не состоял ни в какой националистической организации! Это просто абсурднейшее обвинение, которое можно считать чуть ли не оскорблением. Все ужасно абсурдно и незаконно. Так что, да, отстаивать свои права — это очень полезно. И это нужно.

— Евгения Чудновец также села в тюрьму, там была похожая ситуация, но она как раз высказывалась против твоего освобождения…

Приговор по делу Соколовского. Екатеринбург
Руслан Соколовский дает интервью после получения условного приговора
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Я в курсе ее выступлений. Она говорила что-то в духе: «Бог его посадит в тюрьму, если он не станет православным». Я не понимаю. Получается, что мусульмане, или атеисты, которые не являются православными, по логике Чудновец, должны сидеть в тюрьме? С ее стороны это какая-то дискриминация по отношению к другим конфессиям и по отношению к людям, у которых вообще никаких конфессий нет.

— Не собираешь мстить, как она? Она пишет заявления на судей за незаконное осуждение.

— В этом плане я предпочту быть как можно более адекватным. И именно поэтому я буду советоваться с адвокатами и делать все, как скажут они. А они, в отличие от меня, не безалаберные блогеры, которые только и способны на то, чтобы видяшки снимать в интернете, а все-таки юристы. Так что, думаю, они в этом разберутся лучше.

Приговор по делу Соколовского. Екатеринбург, соколовский руслан
Благодарит своих адвокатов, которые спасли его, «безалаберного блогера», от тюрьмы.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

И еще один важный момент. Мне Ройзман советовал получать высшее образование, когда я окажусь на свободе. Вот, пожалуй, этим я и займусь. У меня целых 3 с половиной года, когда я обязан ходить по струнке, иначе меня посадят. Буду учиться.

— На кого?

— Я сейчас нахожусь на юридическом факультете, и, честно говоря, мне не особо нравится. И я решаю. Может быть, пойду на журналистский, как вы все, тут находящиеся. Станем коллегами.

— Не хочешь ли поехать за границу?

— Возможно. Я планировал обратиться к своим друзьям за рубежом, которых теперь стало еще больше, и если мне это позволит наш ФСИН, то это состоится. Я знаю, что Навальный, например, летает в Испанию. У него, конечно, уважительная причина в виде пиратского глаза, но, может быть, меня тоже отпустят.

Приговор по делу Соколовского. Екатеринбург, соколовский руслан
Благодарит семинариста Норкина за поддержку
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— А на постоянное место жительства?

— Возможно. Сейчас я не знаю точно.

— Представители духовенства сказали, что увидели в твоем условном приговоре руку Божию, Христос помог… Ты сам когда-нибудь еще зайдешь в Храм-на-Крови?

— Пожалуй, нет, а то боюсь, что меня посадят. Это мое отношение к РПЦ, что можно туда зайти, а меня за это посадят, оно, видимо, останется со мной на всю жизнь. И к этому привели сами представители РПЦ, и законники, которые ввели такую статью. Я считаю, что это плохо. За рубежом, и даже у нас в России есть разного рода конфессии, которые, все-таки в этом плане более лояльны к людям. Например, в синагоге раздавали вино за то, что человек пришел и словил покемона. Если ты словил — вот бутылка вина, кошерного, причем.

Я думаю, что тогда к РПЦ тоже относились бы намного лучше. То же самое происходило и в католической церкви.

Когда религия идет навстречу людям, это замечательно и хорошо. Именно поэтому больше всего я выражаю уважение тем людям, верующим, которые пришли и меня поддержали. Они просто замечательные.

В момент интервью к Соколовскому подошел человек в костюме Пикачу. «Давай с тобой сфоткаемся что ли», — предложил Руслан.

— Ты же теперь святой! — сообщил ему Пикачу.

Приговор по делу Соколовского. Екатеринбург, соколовский руслан
Вместе с Пикачу
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— А, кстати, постафорианская церковь признала меня святым, — вспомнил блогер. — Я теперь наравне с Невзоровым святой постафорианской церкви, это круто.

— В СИЗО тебя никак не трогали, не избивали?

— Администрация там боится трогать людей. Шрамы — это от стресса, они появились по всему телу. А занимался фехтованием, мне в 15 лет сделали шрам на ноге, и буквально пару дней назад от открылся. Стресс все-таки жуткий, когда тебя могут посадить на несколько лет вперед.

— Как другие заключенные в СИЗО реагировали?

— Нормально, адекватно. Я получал какие-то угрозы, которые находились от меня далеко — в других блоках, даже вообще в других заведениях. Это все приходит через мульки — систему связи у арестантов, я все это имел возможность лицезреть.

Приговор по делу Соколовского. Екатеринбург, соколовский руслан
Руслан очень хочет снять новый ролик, но знает, что нельзя.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Что писали?

— Что-то в духе того, что меня могут изнасиловать, если я попаду в места не столь отдаленные. Потом я общался с одним оскорбленным верующим, который пришел в качестве свидетеля, и говорил, что дядечки православные там [в колонии] меня перевоспитают. Я ему заметил, что эти самые дядечки меня пообещали изнасиловать, он завис на пару секунд…: «Вот и перевоспитают!». В каком ключе перевоспитают? Я не активист ЛГБТ, не хочу вступать в эти ряды, хотя безусловно считаю, что этих людей у нас тоже ущемляют. Еще я знаю, что Дадин, как только вышел, сразу устроил пикет и снова сел.

— Поехали, храм недалеко!

— Дайте телефон, я хочу снять ролик!

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