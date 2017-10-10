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Медведев выиграет выборы президента без Путина 8. Россиянина вызвали в прокуратуру за цитату «Незнайки» 20:57 10 октября 2017 0 Набиуллина претендует на пост «железной леди» Как глава ЦБ незаметно для коллег наращивает свой аппаратный вес Марина Иванова © Служба новостей «URA.Ru» Аппаратные позиции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной заметно выросли Фото: Владимир Андреев © URA.RU На этой неделе Центробанк превратился из регулятора в активного «полевого» игрока. Новость о том, что руководство ЦБ просило крупных клиентов «ФК Открытие» не забирать деньги из банка или вернуть активы, была неоднозначно принята банковским сообществом. Одни заговорили о нарушении закона о конкуренции, другие об ответственной позиции государства перед вкладчиками. Пока экономисты спорят о цифрах и процентах, политологи утверждают — глава ЦБ Эльвира Набиуллина уверенно укрепляет свои позиции на политическом поле, а ее фамилия все чаще появляется в экспертных списках кандидатов на премьерский пост. Считается, что при назначении в 2013 году Владимир Путин поставил перед Набиуллиной задачу навести порядок в банковской сфере. За время ее работы у банков было отозвано 357 лицензий, 47 аннулировано. Тот факт, что президент согласовал кандидатуру главы ЦБ на переназначение летом этого года, говорит о том, что она успешно справляется с поставленной задачей. Отозвав лицензию у банка «Югра», Набиуллина нажила себе врагов среди влиятельных силовиков Фото: Александр Мамаев © URA.RU Авторами последнего доклада коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» «Политбюро 2.0», в котором описывается текущая конфигурация политической элиты, позиции главы ЦБ названы «заметно устойчивыми». Эксперты обратили внимание на то, что Набиуллина получила от президента продление срока своих полномочий и вышла «победительницей из нескольких непростых внутриэлитных конфликтов (Татфондбанк, банк „Югра“)». По словам экономиста Никиты Кричевского, приняв решение по отзыву лицензии в ряде банков, глава ЦБ приобрела себе могущественных врагов среди силовиков. «Не секрет, что интересы силовых ведомств присутствовали во многих банках, у которых были отозваны лицензии. В том числе и в „Югре“, и во Внешэкономбанке», — пояснил эксперт. Но в то же время в конфликте силовиков и Набиуллиной по вопросу банка «Югры» президент поддержал позицию Центробанка, рассказал источник агентства, близкий к руководству регулятора. «У Эльвиры Набиуллиной сейчас есть больший доступ к первому лицу, чем у экс-министра финансов Алексея Кудрина», — пояснил собеседник «URA.RU». На укрепление главы ЦБ в первую очередь повлияло то, что она не фигурирует ни в каких компроматных скандалах, считает директор Центра политических исследований финансового университета Павел Салин: «В отношении нее нет компрометирующих информационных вбросов, это самая сильная составляющая ее позиции. Нашим элитам известно, что Владимир Путин негативно реагирует на любое упоминание чиновников в скандале, вне зависимости есть ли на то основания или нет». Экс-министр финансов Алексей Кудрин сейчас имеет меньший доступ к первому лицу, чем глава ЦБ Фото: Анна Майорова © URA.RU Другое ее аппаратное преимущество — удаленность от политических схваток, полагает политтехнолог Дмитрий Гусев: «Набиуллина чувствует себя уверенно, поскольку она не лезет в политику, а занимается прямым делом по поручению президента. Глава ЦБ вне схватки, поэтому не получает в свой адрес чернуху. Она всегда просто по должности может претендовать на министерский пост и на пост вице-премьера». Набиуллина стала полноценным политическим игроком, который сопоставим по уровню с министром экономики или главой Минфина именно во влиянии на финансово-экономическую политику, считает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. «Я, как политтехнолог, не вижу никакой проблемы, когда председатель ЦБ может стать, допустим, премьером. С кадровой точки зрения в кабмине важно, какая у тебя харизма и влияние на определенную группу лиц. Председатель Центробанка стал политиком, раньше такого не было. Набиуллина принимает достаточно волевые решения, и если президент назначит ее «железной леди», то она ей станет», — отметил Смирнов. Он подчеркнул, что позиции Набиуллиной за год стали крепче, поскольку ЦБ были поручены многие функции, которые раньше ему были совершенно не свойственны. Санация банка «ФК Открытие» укрепила веру простых клиентов в банковский сектор Фото: Александр Кулаковский © URA.RU При Набиуллиной Центробанк существенно расширил свои полномочия, говорит замдиректора Центра «Банки и кредитная политика» Института Европы РАН Анатолий Бажан: «Были объединены функции ЦБ и организации, которая отвечала за финансовый рынок. Теперь регулятор занимается и биржами, и ценными бумагами». Об укреплении позиций Центробанка говорит и то, что Набиуллиной удалось пролоббировать принятие закона о создании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Его назвали также законом на «монополию ЦБ на санацию». Он предполагал создание фонда при ЦБ, на чьи средства покупаются акции «проштрафившихся» банков. При этом управление активами отходит управляющей компании, которая действует от имени регулятора. Норма вступила в силу в конце июля этого года: именно по ней прошла санация «Бинбанка» и «ФК Открытие» уже в августе этого года. Эльвира Набиуллина будет руководить ЦБ до 2022 года, если ее не повысят Фото: Антон Белицкий © URA.RU Тот факт, что Центробанк во главе с Набиуллиной превратился из регулятора в полноценного игрока, для простого обывателя стал хорошим знаком, говорит замначальника аналитического департамента Ассоциации российских банков Сергей Пенкин. «Сама санация двух крупных банков говорит о том, что в случае надобности ЦБ будет оперативно вмешиваться и не допускать ухода с рынка крупнейших участников рынка и потерь средств их клиентов. Риск „национализации“ банковского сектора есть, но он сопутствующий. С точки зрения устойчивости банковской системы, будет лучше, если будет сохраняться доверие у клиентов, пусть и за счет роста присутствия ЦБ как собственника банков», — пояснил банковский аналитик «URA.RU». По словам Пенкина, в целом с приходом Набиуллиной уровень доверия к банкам у россиян растет. Эльвира Набиуллина руководит Банком России с 24 июня 2013 года. Новый срок ее полномочий стартовал 24 июня 2017 года и истечет через пять лет, летом 2022 года. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}