Уральская элита хочет жить по «Русской правде» Ярослава Мудрого

17:21 04 ноября 2017 0

Откровенная речь Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла произвела на собравшихся сильное впечатление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на площади Труда прошел митинг в честь Дня народного единства. Перед сценой, установленной рядом с памятником основателям города, к полудню собралось более двух тысяч человек. Случайных людей в толпе фактически не было. Подавляющее большинство — члены или сторонники политических партий, общественники, представители студенческих и молодежных объединений, казаки. Над собравшимися помимо российского триколора развивались флаги «ОНФ», «Национально-освободительного движения», «Единой России», «Молодой гвардии» ЛДПР. Под ободряющую песню ВИА «Самоцветы» «Все, что в жизни есть у меня» все ждали главных гостей праздника из резиденции губернатора, чтобы начать.

Из ворот резиденции Евгений Куйвашев вышел в компании руководителя администрации Владимира Тунгусова. Гардероб главы региона совсем не соответствовал минусовой температуре на улице: легкое демисезонное пальто, шарф и отсутствие шапки. А вот первый вице-губернатор утеплился: на нем был теплый пуховик, шапка и угги. Они быстрым шагом прошли по набережной Исети до подземного перехода на другую сторону Плотинки. Правда, в туннеле губернатора задержал развязавшийся шнурок.

На площади Труда собрались основные политические и общественные движения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У сцены губернатора уже ожидал весь политический бомонд. В частности, председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина, замгубернаторы Павел Креков и Александр Выскоинский, министр финансов Галина Кулаченко, министр строительства Михаил Волков, и. о. министра экологии Алексей Кузнецов, и. о. директора департамента молодежной политики Ольга Глацких. Не было разве что первого вице-губернтора Алексея Орлова, который, как сообщили присутствующие, приболел накануне. Спустя некоторое время к сцене начали подтягиваться городские власти. Глава администрации Александр Якоб пришел вместе с сенатором Аркадием Чернецким.

Пока ведущие на сцене готовились дать слово Евгению Куйвашеву, в это время его уже окружила толпа зрителей, чтобы сделать фото. Он тактично извинился перед теми, кто уже держал мобильную камеру телефона наготове и поднялся на сцену. «405 лет назад объединенные войска Минина и Пожарского победили польских интервентов, положив тем самым конец смуты в стране», — провел экскурс в историю праздника губернатор. Он заявил, что эта дата является для российского народа напоминанием, что вокруг больших задач необходимо объединяться. «Президент Владимир Путин поставил перед нами ряд четких задач по развитию здравоохранения, образования, повышению качества жизни людей. Для их решения, конечно, нужно общее участие. И то, что так много людей сегодня пришли сюда, говорит о том, что мы к такому объединению готовы», — сказал Евгений Куйвашев.

Какой государственный праздник без представителей власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С приветственным словом также выступила спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина. Она отметила, что уральский характер всегда помогал нашим землякам выстоять. «Наша сплоченность и совместный труд помогли достичь многого. И сегодня, объединившись, мы обязательно решим новые задачи, в том числе задачу губернатора по вхождению региона в тройку лидеров страны», — напомнила Бабушкина про программу «Пятилетка развития».

После региональной власти слово передали духовенству. Пока выступали руководитель регионального духовного управления мусульман Свердловской области Радифулла-хазрат Гиндуллин и главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области Зелига Ашкенази за сценой недоумевали, где же Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл?

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и глава региона Евгений Куйвашев много говорили во время праздника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как выяснилось, митрополит задержался из-за крестного хода, который параллельно проходил в это же время. Поднявшись на сцену, владыка тут же заявил собравшимся, что «нельзя быть патриотом только 4 ноября и 9 мая». «Сегодня у нас нет внутреннего единства. Мы разобщены, — эмоционально вещал Митрополит. — Но желание быть едиными сохраняется». Он заявил, что один из самых знаковых людей в истории Ярослав Мудрый в свое время создал свод законов «Русская правда». «Я бы очень хотел, чтобы все жили по этой правде. Это непросто. Но необходимо», — посоветовал владыка. В это время политическая элита за сценой, недоумевая, переглядывалась друг с другом явно не ожидая такой речи владыки.

После этого под песню группы «Любэ» «От Крыма до Енисея» толпа начала расходиться, многие решили присоединится к крестному ходу, приуроченному к празднику Казанской иконы Божией Матери, идущему до Храма-на-Крови. Митрополит вместе с губернатором нагнали колонну около часовни святой великомученицы Екатерины. Больше из ВИПов присоединится к крестному ходу никто не пожелал.

Посетив часовню Евгений Куйвашев и Митрополит присоединились к колонне, о чем-то переговариваясь всю дорогу. В храм губернатор заходить не стал. Он попрощался с Митрополитом и, не привлекая к себе лишнего внимания, через литературный квартал, вернулся в резиденцию. Площадь труда к этому времени уже совсем опустела.