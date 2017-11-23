На выборы в Екатеринбурге пошли «провокаторы и идиоты»

07:56 23 ноября 2017 0

Стартовавшая кампания может принести неприятные сюрпризы для городских властей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выборы в Екатеринбургскую гордуму вступили в новую стадию. Представители сразу нескольких финансово-политических групп начали переговоры с потенциальными кандидатами, предлагая им выступить в ходе кампании против администрации Екатеринбурга и курирующего ее первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова. Участники переговоров пытаются понять с кем имеют дело — провокаторами-одиночками или серьезными политическими силами.

Известный свердловский политик сообщил «URA.RU», что общался с членами двух таких команд. Одни из них предложили компенсировать расходы на избирательную кампанию, включая печать предвыборных газет и оплату работы агитаторов. Это беспрецедентные для свердловской политики условия. Ранее представлявшие интересы политических групп участники выборов должны были хотя бы частично вкладывать личные средства в собственную раскрутку. Городские власти продолжают эту практику — большинство мест в промэрском пуле кандидатов на выборах в 2018 году достанется предпринимателям, способным самостоятельно оплатить свои предвыборные расходы.

Представители строительного комплекса недовольны изъятием градостроительных полномочий Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Источник агентства не смог с уверенностью сказать, кто именно является финансистами оппозиционных сил — переговоры ведут напрямую не связанные с бизнесменами исполнители. По одной из версий, речь идет о группе строительных предприятий, недовольных проволочками в решении вопроса о возвращении городским властям всех ранее изъятых градостроительных полномочий. Некоторые из них находятся в конфликте с Владимиром Тунгусовым. Однако опрошенные «URA.RU» строители не подтвердили данную информацию. В том числе, действующий депутат муниципальной думы — начальник центра управления проектами ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Виктор Ананьев заверил, что у его команды «пока конкретных [предвыборных] планов нет».

Другой участвующий в переговорах екатеринбургский политик называет в качестве возможного финансиста известного бизнесмена, ранее уже поддерживавший инициативы по отстранению от должности сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба. В качестве третьего потенциального кандидата на роль спонсора называется коммерсант Сергей Майзель и близкие к нему структуры. Дозвониться до Майзеля для получения комментария по данному поводу не удалось.

Вячеслав Вегнер очень болезненно реагирует на происходящие в ходе кампании события Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В переговоры оказались вовлечены и областные политики. С несколькими лоббистами нескольких оппозиционных структур, в частности общался депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер. Региональный парламентарий в интервью агентству «URA.RU» назвал их «провокаторами, либо идиотами» за намерение обострить ситуацию в регионе в условиях политического мира и консенсуса между областными и городскими властями.

Далеко не все эксперты разделяют эмоциональность Вячеслава Вегнера. В частности, политический консультант Александр Пирогов называет попытки финансово-политических групп сформировать оппозиционный пул кандидатов «ожидаемой и рабочей ситуацией».

«Допускаю, что в Екатеринбурге есть обиженная представителями городских властей группа бизнесменов. Допускаю, что они попытаются сформировать одну или даже несколько колонн кандидатов. Но они столкнутся с одной серьезной проблемой. Большинство потенциальных сильных кандидатов уже подконтрольны действующей власти. А в новых кандидатов необходимо вкладываться организационно и финансово», — считает Пирогов.

Политконсультант допускает, что некоторые из лоббистов оппозиционных групп кандидатов пойдут ва-банк и попытаются вести активные кампании. По мнению эксперта, большая их часть проявляет сегодня активность, чтобы вступить в торг с городскими и областными властями для получения неких привилегий. После того, как они достигнут своей цели, то их кампании будут свернуты.