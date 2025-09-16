Свердловский губернатор перешел в мессенджер MAX

Губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил о переходе в отечественный мессенджер Max. О своем решении он сообщил сразу после инаугурации, которая состоялась 16 сентября.
«Начинаю свою деятельность в качестве губернатора Свердловской области с регистрации в новом канале коммуникации — российском мессенджере Max. Это удобная площадка для получения обратной связи от уральцев», — написал Паслер в своем telegram-канале.
Он пообещал регулярно делиться информацией о значимых событиях Свердловской области. А также оставаться на связи и на других платформах.
Днем 16 сентября состоялось официальное вступление в должность Дениса Паслера. На выборах 12-14 сентября Паслер одержал победу, набрав 61,3% голосов. До него 13 лет регионом руководил Евгений Куйвашев. 26 марта он ушел в отставку, а Паслер, до этого шесть лет возглавлявший Оренбуржье, стал врио губернатора Свердловской области. Подробнее о его биографии — в материале URA.RU.
