Свердловский губернатор перешел в мессенджер MAX

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Денис Паслер пообещал оставаться на связи и на других платформах
Денис Паслер пообещал оставаться на связи и на других платформах Фото:

Губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил о переходе в отечественный мессенджер Max. О своем решении он сообщил сразу после инаугурации, которая состоялась 16 сентября.

«Начинаю свою деятельность в качестве губернатора Свердловской области с регистрации в новом канале коммуникации — российском мессенджере Max. Это удобная площадка для получения обратной связи от уральцев», — написал Паслер в своем telegram-канале.

Он пообещал регулярно делиться информацией о значимых событиях Свердловской области. А также оставаться на связи и на других платформах.

Днем 16 сентября состоялось официальное вступление в должность Дениса Паслера. На выборах 12-14 сентября Паслер одержал победу, набрав 61,3% голосов. До него 13 лет регионом руководил Евгений Куйвашев. 26 марта он ушел в отставку, а Паслер, до этого шесть лет возглавлявший Оренбуржье, стал врио губернатора Свердловской области. Подробнее о его биографии — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил о переходе в отечественный мессенджер Max. О своем решении он сообщил сразу после инаугурации, которая состоялась 16 сентября. «Начинаю свою деятельность в качестве губернатора Свердловской области с регистрации в новом канале коммуникации — российском мессенджере Max. Это удобная площадка для получения обратной связи от уральцев», — написал Паслер в своем telegram-канале. Он пообещал регулярно делиться информацией о значимых событиях Свердловской области. А также оставаться на связи и на других платформах. Днем 16 сентября состоялось официальное вступление в должность Дениса Паслера. На выборах 12-14 сентября Паслер одержал победу, набрав 61,3% голосов. До него 13 лет регионом руководил Евгений Куйвашев. 26 марта он ушел в отставку, а Паслер, до этого шесть лет возглавлявший Оренбуржье, стал врио губернатора Свердловской области. Подробнее о его биографии — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...