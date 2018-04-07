17:18 07 апреля 2018 0

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй никак не может найти общий язык с Владимиром Путиным. Но это не новость Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Скандал в российско-британских отношениях, начавшийся с отравления шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, набирает обороты: Великобритания отказалась впустить на свою территорию российскую племянницу пострадавшего. Опрос «Левада-центр» зафиксировал: россияне стали меньше любить британцев. Если десять лет назад, к Великобритании плохо относился каждый пятый наш соотечественник (21%), то теперь — каждый второй (51%). Но не стоит думать, что нынешний дипломатический кризис — что-то из ряда вон выходящие. Историк Максим Артемьев напомнил перипетии наших отношений, которые похожи на захватывающую бондиану, затянувшуюся на четыре столетия. Самые острые сюжеты — в подборке «URA.RU».

Взаимоотношения России и Великобритании начались они еще во времена Ивана Грозного, когда он безуспешно пытался жениться на королеве Англии. Двигателем наших отношений была торговля, и мы неоднократно направляли посольства на туманный Альбион. Но поскольку Русь была тогда небольшой, Лондон воспринимал ее исключительно как поставщика мехов.

Все изменилось с приходом Петра Первого, когда Россия вышла на широкую арену европейской политики и стала одной из главных мировых держав. И как раз тогда начались первые конфликты с Лондоном. Так, в Семилетней войне Англия выступала на стороне нашего противника — Пруссии. Россия в долгу не осталась: во время войны североамериканских колоний Великобритании за независимость императрица Екатерина Вторая выступила с другими странами против единоличного диктата Англии на морях. Тогда дело даже дошло до прямых столкновений нашего флота с британским.

Мало кто знает, что в период дружбы императора Александра I с Наполеоном (с 1807 по 1812 год) Англия с Россией тоже воевала. Боевые действия шли в основном на море. Но нас объединила совместная борьба с Наполеоном, наши страны стали главными триумфаторами той кампании. И вроде бы отношения стали налаживаться, но началась Крымская война.

Блокада Балтийского моря, падение Мурманска, а главное, бои в Крыму, которые Российская империя проиграла. После этого о дружеских отношениях никто не вспоминал. Началось то, что Редьярд Киплинг потом называл «Большой игрой».

Россия проникала в Среднюю Азию, а Англия этому всячески противодействовала. После, по нашему национальному самолюбию ударило решение Берлинского конгресса, которое пролоббировали британцы. Россию вынудили отступиться от части завоеваний в ходе русско-турецкой войны. Британцы всегда очень активно поддерживали антироссийские отношения. Так было и в Афганистане, и в Средней Азии.

О дружеских взаимоотношениях говорить не приходилось, поэтому выражение «англичанка гадит» было одним из самых распространенных как раз в те времена.

Фактически, поддержав революцию 1917 года, Лондон предал Николая II, ничего не сделал для спасения монарха. А после

британцы высадились в Мурманске и на Дальнем Востоке. Они помогали боеприпасами белогвардейцу Деникину, что естественно в глазах нового правительства не было популярно.

В то время, Советская Россия рассматривала Великобританию как своего главного геополитического противника.

Наши отношения в XX веке можно описать как череду шпионских скандалов. Первый закончился разрывом дипотношений в 1927 году, когда советское торговое представительство (АРКОС) было обвинено в шпионаже.

Глава британской разведки Ми-6 оказался советским агентом.

После Второй мировой войны, сотруднические отношения, выстроенные между премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и Иосифом Сталиным тут же рушатся. Лондон становится младшим партнером США по противостоянию с СССР. Враждебные отношения снова рождаются на почве шпионских скандалов. Вспомните, дела высокопоставленных руководителей КГБ Олега Пеньковского и Олега Гардиенского. Они оба работали именно на Британию, и из-за них неоднократно высылались дипломаты из СССР.

Ничего не изменилось и с развалом Советского союза. Английские агенты активно работали в нашей стране. В 1996 году было дело экс-дипломата Платона Обухова, которого осудили за шпионаж в пользу Лондона. Спустя 10 лет, в 2006 году, наши спецслужбы раскрыли сразу нескольких агентов Великобритании с помощью «шпионского камня». И в том же году в Великобритании при загадочных обстоятельствах происходит отравление экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко. Которое на самом деле, по сути повторяется сейчас: переклички можно найти с делом экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Ни с одной другой европейской страной нас не связывает такое число шпионских скандалов.

Как вы понимаете, особых симпатий на протяжении последних двух столетий у России и Англии не было. Но при всех враждебных и настороженных отношениях

английская культура и английский язык всегда привлекали внимание наше высшее общество. Николай II говорил по-английски лучше, чем на родном языке, нынешняя правящая элита выросла на английской рок-музыке, а их дети учатся в Лондоне.

Так что в этом комплексе чувств любовь побеждает ненависть.