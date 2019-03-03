Зачем США отправляют Украине вооружение?

Петр Порошенко заявляет, что украинская армия — сильнейшая в Европе Фото: Официальный сайт президента Украины

Два списанных американских военные катера Island, которые США поставили Украине, не смогли дойти до места назначения. Боевые корабли, призванные защитить Киев в случае «внешней агрессии», оказались не готовы пересечь океан. Российские военные эксперты поделились с «URA.RU» мыслями, зачем Америка поставляет Украине старье и есть ли у «Незалежной» (по мнению Порошенко, страны с сильнейшей армией в Европе) действительно серьезное вооружение.

«Это очень смешно, когда корабли не могут дойти до места назначения», — отмечает полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин. Эксперт напоминает, что Украина последние пять лет собирает старую технику не только из США, но и других стран Североатлантического альянса. «Ранее 110 самых древних бронетранспортеров из Британии не дошли до Украины, Америка отправляла туда хаммеры с пластиковыми дверями и бронежилеты без титановых пластин. Украина это все понимает, сделать ничего не может, радуется и этому. А на что она может претендовать, если не может платить?» — говорит военный эксперт.

С ним соглашается полковник в отставке, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. По мнению эксперта, причина сделки политическая. «Весь позор в том, что катера были списаны, и их должны были направить в утиль. Но пан [президент Украины Петр] Порошенко готов даже веники закупать, лишь бы они были американские». При этом полковник в отставке отмечает, что Соединенным Штатам такое сотрудничество тоже на руку. «США и НАТО хотят превратить Украину в злую собаку с ржавой амуницией, которая все время покусывала бы Россию», — замечает Баранец.

Эксперт издания «Независимое военное обозрение» Владимир Щербаков помимо политической составляющей — «дружбы» между Украиной и США, выделяет еще и экономическую. «Утилизировать дорого. США, вместо того, чтобы отправлять на металлолом, таким образом избавляются от хлама — просто дарят или продают за небольшие деньги Украине или Индии, например», — уточняет специалист. По его мнению, эта техника может доставить России неприятности, но не является угрозой. «Операции можно устраивать и на хламе. А потонет, так вообще здорово будет, замусорит фарватер», — иронизирует Щербаков.

Петр Порошенко с радостью принимает от США и стран НАТО любую военную помощь Фото: Официальный сайт президента Украины

Военные эксперты сходятся во мнении, что у Киева на данный момент нет серьезного оружия — страна получает от НАТОвских союзников старую военную технику, переделывает советские образцы и пытается конструировать собственные. «У них это очень плохо получается. В украинской армии десятки разнообразных вооружений. Но к ним нужны запасные части. Это что, за каждой гайкой Порошенко будет плавать за океан?» — интересуется Баранец. «Порошенко кичится, что на Украине самая сильная армия в Европе. На самом деле она находится в списке в конце второго десятка», — уточняет эксперт.

Специалисты отмечают, что Пентагон в этом году планирует направить на военную помощь Киеву 700 млн долларов. Однако вряд ли это исправит ситуацию, учитывая сложное экономическое положение «незалежной» и ее зависимость от стран НАТО.