Стало известно число погибших в результате крупного ДТП на фестивале в Ванкувере

В результате крупного дорожно-транспортного происшествия во время фестиваля в Ванкувере погибли восемь человек, среди которых есть ребенок. Об этом сообщает канадский телеканал Global News.
«По меньшей мере восемь человек, включая ребенка, погибли, — говорится в сообщении телеканала Global News. Там же уточнили, что по меньшей мере шесть человек ранены. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения.
По информации журналистов, на месте происшествия продолжает работать полиция, а также сотрудники экстренных служб. Как сообщает телеканал CTV, фестиваль проводили выходцы с Филиппин.
Как сообщает CBC News, в Ванкувере внедорожник совершил наезд на группу людей, собравшихся на уличном фестивале, что привело к жертвам и раненым. Происшествие случилось вечером 26 апреля после 20:00 по местному времени в районе пересечения Фрейзер-стрит и Восточной 41-й авеню, где проходило мероприятие по случаю Дня Лапу-Лапу. Водитель задержан.
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