Глава Ямала управляет регионом через Instagram. Что стало с округом

Губернатор Артюхов с помощью соцсетей решает проблемы населения и контролирует чиновников Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Instagram — главный инструмент работы губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Через него глава региона узнает о проблемах региона, через него общается с жителями, мониторит проблемы, отмечает проколы своих подчиненных. «URA.RU» разбирает кейс самого молодого губернатора страны, который в Instagram обходит маститых коллег.

Дмитрий Артюхов завел свою страничку в Instagram практически сразу, как занял губернаторское кресло, летом 2018-го. Меньше, чем за год она собрала 19,7 тысяч подписчиков. Это, например, больше, чем у губернатора соседней Тюменской области Александра Моора (19,3 тысяч подписчиков), который завел аналогичный аккаунт почти одновременно с ямальским коллегой. И это при том, что население Тюменской области втрое превышает количество жителей Ямала. Во «ВКонтакте» у ямальского губернатора пока только чуть более четырех тысяч подписчиков, но он и завел эту страничку всего несколько месяцев назад.

По количеству подписчиков Дмитрий Артюхов (слева) обошел своего коллегу в Тюменской области Александра Моора Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Собеседники в правительстве ЯНАО рассказывают, что сначала особого значения соцсетям не придали. К тому же многие ждали, что Артюхов будет просто делиться своими высказываниями и постить селфи, поддерживая образ самого молодого губернатора в стране. «Поначалу так и было. Несколько постов губернатор посвятил модным челленджам от ямальской молодежи. Но почти сразу вектор изменился», — делится инсайдер в правительстве.

Губернатор стал рассказывать о важных для региона проектах и решениях, выдающихся людях. Но главное — Артюхов призвал жителей писать ему о проблемах напрямую. Это решение изменило всю систему работы с обращениями граждан в регионе.

В пресс-службе правительства Ямала рассказали «URA.RU», что по итогам прошлого года количество обращений в приемную губернатора сократилось на 9%. Там подчеркивают, что спад произошел именно в тот период, когда люди стали жаловаться губернатору через соцсети.

Свой первый ежегодный отчет Артюхов построил на основании вопросов ямальцев в соцсетях Фото: Елена Федорова © URA.RU

Первым заметным прорывом стал ежегодный отчет губернатора и его прямая линия с населением. «Прямая линия 2018 года собрала через соцсети около 1700 сообщений, из них в работу было принято около 600 вопросов. Отфильтровали сообщения без сути, а повторяющиеся жалобы объединили в один вопрос. На каждое свое обращение ямальцы в течение месяца получили ответы от органов власти региона или муниципалитетов», — сообщили в правительстве Ямала.

Кроме того, у губернатора больше нет нужды узнавать о делах на местах от глав городов, сообщает инсайдер. О всех проблемах населения на местах он знает непосредственно от жителей и может задавать ответственным чиновникам вопросы о том, как эти самые проблемы решаются.

Так, во время визита в Тарко-Сале губернатор свернул с запланированного маршрута и посетил дом на улице Тарасова, 4, сдачу которого подрядчик затянул в нарушение условий долевого строительства. После этого Артюхов заявил, что «подрядчикам, не умеющим работать качественно, не место на Ямале». А на днях губернатор жестко раскритиковал работу коммунальных служб и пригрозил отставками ответственным за уборку снега из-за массовых жалоб населения в соцсетях.

Политолог из Салехарда Евгений Забродин считает: «Правильный был выбор в пользу Instagram как самой быстрорастущей соцсети сейчас, так и с заведением аккаунта во „ВКонтакте“. В Instagram — целевая аудитория, а в VK — массовая. С точки зрения политической составляющей, это тоже очень разумное решение, особенно на фоне закрытости других губернаторов и губернаторов-предшественников».

Однако далеко не всем чиновникам на Ямале эта инновация пришлась по душе. Даже некоторые из заместителей Артюхова всерьез переживают, говорят источники. Теперь, в случае проблем, люди напрямую жалуются губернатору в соцсети. И если проблема возникла по вине чиновников, то уже не получится тихо «замять» дело без ведома главы региона, что может грозить определенными последствиями.

Жители округа, по всей видимости, оценили такой подход к работе. По данным исследований ВЦИОМ, в феврале 2019 года деятельность Дмитрия Артюхова одобрили 77% опрошенных ямальцев.