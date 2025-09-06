Грузовик рухнул с моста на проезжающие машины: главное о ЧП в Баку к этому часу

В Баку крупнотоннажный грузовик упал с моста на легковой автомобиль в поселке Баладжары Бинагадинского района. По предварительным данным в результате ДТП есть погибшие. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.
Где и когда произошла авария
По данным МЧС Азербайджана, авария произошла около 09:30 в поселке Баладжары на Биляджарском кругу. Грузовая машина с государственным номером 72-CA-837 опрокинулась с эстакады на автомобиль Changan (госномер 90-ZY-012), в котором находились люди. На место выехали экстренные службы.
К месту инцидента оперативно были направлены подразделения Государственной противопожарной службы, спасатели специализированной службы особого риска МЧС. Также туда выехали сотрудники Бакинского регионального центра и автомобили скорой медицинской помощи. По факту происшествия начато расследование.
Пострадавшие
В Главном управлении Государственной дорожной полиции Oxu.Az сообщили, что погиб один человек, еще три получили травмы различной степени тяжести. Позже издание заявило, что спасательные службы извлекли из автомобиля тела двух погибших, оказавшихся заблокированными в результате дорожно-транспортного происшествия.
Как уточнили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями, вызов о происшествии поступил в Республиканский центр скорой медицинской помощи в 09:40. К месту ЧП были направлены пять бригад медиков. По предварительной информации, три человека (один мужчина и две женщины) были доставлены в больницу с различными травмами. Один мужчина скончался до прибытия врачей.
