Грузовик рухнул с моста на проезжающие машины: главное о ЧП в Баку к этому часу

В Баку грузовик упал с моста на легковушку, есть погибшие
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Баку несколько человек погибли из-за падения грузовика на легковушку
В Баку несколько человек погибли из-за падения грузовика на легковушку Фото:

В Баку крупнотоннажный грузовик упал с моста на легковой автомобиль в поселке Баладжары Бинагадинского района. По предварительным данным в результате ДТП есть погибшие. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.

Где и когда произошла авария

По данным МЧС Азербайджана, авария произошла около 09:30 в поселке Баладжары на Биляджарском кругу. Грузовая машина с государственным номером 72-CA-837 опрокинулась с эстакады на автомобиль Changan (госномер 90-ZY-012), в котором находились люди. На место выехали экстренные службы.

К месту инцидента оперативно были направлены подразделения Государственной противопожарной службы, спасатели специализированной службы особого риска МЧС. Также туда выехали сотрудники Бакинского регионального центра и автомобили скорой медицинской помощи. По факту происшествия начато расследование.

Пострадавшие

В Главном управлении Государственной дорожной полиции Oxu.Az сообщили, что погиб один человек, еще три получили травмы различной степени тяжести. Позже издание заявило, что спасательные службы извлекли из автомобиля тела двух погибших, оказавшихся заблокированными в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как уточнили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями, вызов о происшествии поступил в Республиканский центр скорой медицинской помощи в 09:40. К месту ЧП были направлены пять бригад медиков. По предварительной информации, три человека (один мужчина и две женщины) были доставлены в больницу с различными травмами. Один мужчина скончался до прибытия врачей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Баку крупнотоннажный грузовик упал с моста на легковой автомобиль в поселке Баладжары Бинагадинского района. По предварительным данным в результате ДТП есть погибшие. Что известно к этому часу — в материале URA.RU. Где и когда произошла авария По данным МЧС Азербайджана, авария произошла около 09:30 в поселке Баладжары на Биляджарском кругу. Грузовая машина с государственным номером 72-CA-837 опрокинулась с эстакады на автомобиль Changan (госномер 90-ZY-012), в котором находились люди. На место выехали экстренные службы. К месту инцидента оперативно были направлены подразделения Государственной противопожарной службы, спасатели специализированной службы особого риска МЧС. Также туда выехали сотрудники Бакинского регионального центра и автомобили скорой медицинской помощи. По факту происшествия начато расследование. Пострадавшие В Главном управлении Государственной дорожной полиции Oxu.Az сообщили, что погиб один человек, еще три получили травмы различной степени тяжести. Позже издание заявило, что спасательные службы извлекли из автомобиля тела двух погибших, оказавшихся заблокированными в результате дорожно-транспортного происшествия. Как уточнили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями, вызов о происшествии поступил в Республиканский центр скорой медицинской помощи в 09:40. К месту ЧП были направлены пять бригад медиков. По предварительной информации, три человека (один мужчина и две женщины) были доставлены в больницу с различными травмами. Один мужчина скончался до прибытия врачей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...