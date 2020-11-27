Свердловские инсайды: новая мода Куйвашева

С «Черной пятницей»! Коллаж URA.RU

Свердловская элита не расслабляется даже перед Новым годом. Ближний круг свердловского губернатора делит место Алексея Орлова, не расстающегося с планами стать мэром Екатеринбурга. Действующий градоначальник Александр Высокинский торгуется и ради сохранения готов добывать деньги. А они нужны всем — и депутатам, собирающимся в Госдуму и заксобрание, и политтехнологам, и одному скандальному бизнесмену.

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Аппарат полпредства напрасно расслабился

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Говорят, кадровая «мягкость» нового полпреда в УрФО Владимир Якушева, на которую рассчитывает его аппарат, может оказаться иллюзией и окончиться самыми жесткими кадровыми решениями. «Ведущие работники расслабились и не осознали, что новый полпред уже готов на ключевые должности вводить своих людей. Тем более, что уральские кадры он неплохо знает», — рассказывают в полпредстве.

Заместители Куйвашева готовятся к борьбе

В резиденции свердловского губернатора обострилась борьба за потенциально вакантное место первого вице-губернатора по экономике. Его сейчас занимает Алексей Орлов, которого видят главой Екатеринбурга. «По сути должность Орлова соизмерима со статусом председателя правительства области», — подчеркивают ценность приза собеседники. Они уже заметили, что особую активность проявляет замгубернатора по цифровой экономике Олег Чемезов, однако не стоят в стороне и другие вице-губернаторы. На место Орлова претендует и абсолютно лояльный Павел Креков, и замеченный в связях с бывшим «серым кардиналом» Екатеринбурга Владимиром Тунгусовым Сергей Швиндт.

Депутат Госдумы подставил губернатора с прививками от COVID

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Отсутствие оборудования для производства вакцины от коронавируса на предприятии «Медсинтез», которое контролирует семья депутата Госдумы Александра Петрова, скажется на сроках поставки вакцины в регион. Инсайдеры намекают: все поставки распределяет Москва, но очевидно, что часть продукции с предприятий Петрова получит Средний Урал и соседние регионы. Теперь же надежд на старт прививочной кампании в декабре уже нет, все сроки сдвигаются как минимум на месяц, утверждают слухмейкеры.

Губернаторские маски поднялись в цене

Свердловский губернатор задал моду на зеленые маски. Окружение сначала не придавало внимания тому факту, что глава региона в любых условиях пользуется масками конкретного бренда, а потом решили присмотреться к ним. Выяснилось, что Куйвашев использует продукцию завода Medicosm, который выпускает зеленые маски. Выбор бренда связан с рекомендацией, которую глава региона получил от одного из специалистов, которым он доверяет. Показательно, что маски Medicosm растут в цене: с 18 рублей за штуку они подорожали до 25. В результате блок на 50 штук обходится в 1250 рублей.

Смена власти в Екатеринбурге запланирована на следующую неделю…

Решение о смене власти в Екатеринбурге может быть принято на неделе с 30 ноября по 4 декабря, сообщают собеседники URA.RU, близкие в областным структурам управления. «Вопрос практически уже решен», — делится осведомленный чиновник. Впрочем, другие инсайдеры призывают не спешить с выводами: не исключено, что по итогам переговоров рокировку перенесут на середину следующего года.

…, но для Высокинского есть вариант

Говорят, одним из условий сохранения Александра Высокинского в должности мэра Екатеринбурга является его обязательство сосредоточиться на крупных объектах, связанных в основном с Универсиадой и 300-летием города. В этой конструкции у градоначальника, которому грозит отставка, будет главная задача — выбивать на эти цели деньги в Москве. Внутренним же управлением займется новая команда администрации, которая будет сформирована с согласия губернатора.

Гайда утрет нос придворным социологам …

Как показали выборы, особой проблемой «политического блока» администрации области остается адекватная социология: «придворные» эксперты даже примерно не могут предсказать исход выборов. А это автоматически создает пролемы в избирательной кампании, говорит собеседник. «Скорее всего, будут привлечены проверенные опытные кадры в лице советника губернатора Анатолия Гайды», — шепчутся слухмейкеры, вспоминая его былые академические заслуги и опыт.

… уже спровоцировал коллег на торг с полпредством

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Понимая новые установки, активизировались и ветераны уральской социологии в лице небезызвестных Елена Дьяковой и Анны Трахтенберг. Обе сейчас активно предлагают сотрудничество новому составу полпредства, аргументируя свою необходимость тем, что нужно добиться технологического превосходства над администрацией губернатора.

Судьбу депутата Балыбердина решает губернатор

Слухмейкеры обсуждают печальные перспективы нынешнего депутат Госдумы Алексея Балыбердина. Тагильчанин, попавший в российский парламент по одномандатному округу от Нижнего Тагила, не имеет шансов получить мандат. Говорят, что на это, уже считающееся вакантным, место может появиться целый список претендентов. «Судьба самого Балыбердина решится в резиденции в ближайшее время», — резюмирует инсайдер.

Ройзман угрожает Чепикову

По информации из «Единой России», депутат-биатлонист Сергей Чепиков все-таки хочет снова попасть в Госдуму. Однако кроме проблем с одобрением в Москве у него появляется новая — по его округу может пойти экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Говорят, что Ройзман, имеющий большой электоральный потенциал, договорился со старым знакомым и коллегой Чепикова Андреем Альшевских. «Ройзман просто не хочет с ним конкурировать», — резюмируют знающие люди.

Альшевских наступает на друга Тунгусова

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Знатоки рассказывают и про другой расклад. Выясняется, что депутат Андрей Альшевский хочет выдвинуть в заксобрание своего сына, что, в общем-то, секретом не является. Нюанс здесь в том, Альшевских-младший выдвигается по округу, который сейчас представляет в ЗС друг Тунгусова Валентин Лаппо.

Свердловские депутаты начали формировать предвыборные штабы

Несмотря на то, что свердловские власти пока не сформировали списки кандидатов в депутаты заксобрания, действующие парламентарии готовятся к переизбранию и формируют избирательные штабы. Инсайдер в ЗС рассказал URA.RU, что договорился со своим политтехнологом о начале кампании с 1 февраля.

«Раньше нет смысла. С Новым годом избирателей поздравим своими силами, в январе всем будет не до политики, поскольку полмесяца займут праздники», — рассказал собеседник. По его словам, в такой же логике действуют и другие депутаты. Тем не менее, областные парламентарии с нетерпением ждут сигнала от областных властей, кому будет оказана предвыборная поддержка. Избрание нового созыва областного парламента состоится одновременно с выборами в Госдуму в сентябре 2021 года.

Бывший свердловский депутат возвращается в политику

Экс-депутат свердловского заксобрания и Госдумы Владимир Таскаев собирается выдвинуться на выборах в Госдуму. Как сообщают инсайдеры, в настоящее время он подбирает избирательный округ на территории региона и партию, которая согласится его поддержать. Владимир Таскаев состоял в ЛДПР, от которой в 2004 году избирался в областной парламент, а в 2007 и в 2011 году — в Госдуму РФ. В 2016 году объявил о выходе из партии.

Высокинского хотят поссорить с влиятельным застройщиком

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В будущем восьмом районе Екатеринбурга, которым планирует стать Академический, в подъездах домов появилась газета, всячески критикующая состояние дел в этом районе. Главная странность состоит в том, что выходные данные редакции совпадают с адресом Центра муниципальных услуг и МФЦ Екатеринбурга. «Возникает вопрос, кто хочет поссорить мэра Александра Высокинского и строителей Академического?» — недоумевают наблюдатели.

Куземка атакует Орлова через Кызласова

По информации из администрации Екатеринбурга, медиа, являющиеся партнерами вице-мэра Екатерины Куземки, получили задание атаковать замгубернатора Алексея Орлова. В техзадании, якобы спущенном в владельцам партнерских СМИ и телеграмм-каналов, дано указание максимально широко освещать начинающийся 2 декабря процесс над экс-директором «Титановой долины» Артемием Кызласовым. Отдельно подчеркивается, что во всех публикациях «красной нитью» должна проходить роль Орлова, якобы причастного к махинациям в особой экономической зоне.

Спонсоры оппозиции воодушевлены итогами довыборов

Спонсоров КПРФ и «Справедливой России» результаты довыборов в гордуму Екатеринбурга даже обрадовали. Все дело в хороших результатах, поскольку даже растянутое на 10 дней предварительное голосование не помешало условной оппозиции набрать в среднем около 20%. Известно, что такой результат на выборах в заксобрание гарантирует несколько мандатов. А их, как известно, уже сейчас можно расторговать.

Вице-мэр Екатеринбурга победила в одном аппаратном споре…

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева победила в споре с начальником кадрового департамента мэрии Еленой Хазовой о деталях расформирования горздрава. Рассказывают, что Хазова настаивала на том, что работники ликвидируемого подразделения должны быть уволены из мэрии без компенсаций, Сибирцева же настаивала на обратном. «В итоге [главу города Александра] Высокинского все же убедили, что компенсационные выплаты нужны», — передает инсайдер. Правда, денег на это в бюджете, по слухам, нет.

… и схитрила в другом

По словам инсайдеров, от Сибирцевой по-прежнему требуют расторговать 5,074 миллиона рублей через горздрав на информационную кампанию против коронавируса. По слухам, инициатором этого может выступать вице-мэр по СМИ Екатерина Куземка. Впрочем, как рассказывают собеседники агентства, до конца года разыграть эти деньги через аукционы уже практически нереально. «Уже декабрь, а конкурсные процедуру, как правило, занимают не меньше месяца. Так что Екатерина Александровна, по сути, отстояла бюджеты», — описывает ситуацию источник.

Главный по экономике Екатеринбурга стал заложником бюрократии

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник департамента экономики Екатеринбурга Алексей Прядеин оказался в неудобном положении из-за неправильной трактовки его выступления перед депутатами гордумы. Представляя народным избранникам прогноз по социально-экономическому развитию, Прядеин рассказал, что в 2021 году не планируется выделение средств на трамвайные ветки в район Академический и микрорайон Солнечный. Его попытались поправить дважды: сначала областной минстрой (по телефону), а затем и строители — через СМИ. Сам же Прядеин в кулуарах объяснял, что у него просто не было документов по этой теме. «Я же не могу озвучивать фантазии! Прогноз — это не план, не бюджет», — недоумевал чиновник. Но, похоже, так и не был услышан.

Замглавы Екатеринбурга подвергся атаке в Telegram

Вице-мэр по транспорту Алексей Бубнов стал жертвой аппаратной атаки. В одном из телеграм-каналов появился рейтинг качества дорог в российских мегаполисах, где Екатеринбурга располагается в хвосте второй десятки. «Очевидно, это было напоминание, что Бубнов, возможно, не справляется со своими обязанностями. Хотя это не совсем так», — делится слухами дружественный Бубнову чиновник.

Слив про проблемы свердловской медицины — попытка защитить мэра

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рассказывают, что за публикацией в СМИ аналитической записки о проблемах в системе здравоохранения Свердловской области, выявленных при проверке из Москвы, может стоять вице-мэр по СМИ Екатерина Куземка. По словам слухмейкеров, сейчас чиновница всеми силами пытается помочь Александру Высокинскому спастись от отставки. «Мэр ведет переговоры с губернатором по поводу увольнения. И в это время появляется публикация, которая наносит Куйвашеву репутационный урон. Едва ли это простое совпадение», — объясняют в кулуарах.

В провальной работе свердловской медицины нашли виноватых

В Свердловской области судачат, что во всех провалах региональной медицины во время пандемии коронавируса винить следует вовсе не нижнее звено. «Скорая, терапевты на участках работают героически, медики в „красных зонах“ уже научились вытаскивать больных почти с „того света“, а вот руководство смотрит больше, где бы урвать выгоду», — говорят злые языки. Они утверждают, что с таким подходом добиться хороших результатов будет слишком сложно.

Спикер думы Екатеринбурга подготовил два сценария на случай отставки мэра…

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Если в ближайшее время будет объявлено об отставке мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и назначении на его место первого замгубернатора Алексея Орлова, депутаты без обсуждения примут бюджет на 2021 год, делятся инсайдеры в представительном органе. «Если же отставка не состоится, бюджет будет приниматься так же сложно, как в прошлом году», — рассказывают в окружении спикера думы Игоря Володина.

… один из них грозит проблемами

Отказ депутатов принимать бюджет при сохранении Высокинского на посту мэра может быть расценен резиденцией губернатора как неподчинение воле губернатора. «Если губернатор воспитывает мэра гордумой, то с чего дума взяла, что у нее такой же статус, как у мэра? Значит, ее тоже будут воспитывать», — объясняет логику статусный управленец.

Карапетян выбил 100 млн рублей

Фото: Алексей Колчин © URA.RU

На рынке дорожного строительства Екатеринбурга во всю силу заявил себя скандальный экс-депутат свердловского заксобрания Армен Карапетян. Наблюдатели заметили тендерную активность бизнесмена, когда он заявился на один. Он выступил конкурентом ООО «Главное управление дорожно-строительных работ», которое традиционно имеет многомиллионные подряды на замену асфальта и реконструкции дорог. «В результате „ГУДСР“ было вынуждено снизить контракт на 100 миллионов рублей, что вызвало ярость владельцев», — говорит источник, уточняя, что Карапетяну будут мстить.

Прокуратура поддержала мэрию Екатеринбурга в битве с бизнесом из 90-х

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владельцы екатеринбургских киосков проигрывают битву мэрии Екатеринбурга. Как сообщают инсайдеры, на минувшей неделе состоялась встреча бизнесменов с прокурором Железнодорожного района Максимом Барзенцовым. «Он сказал, чтобы мы все до конца месяца еще раз повстречались с замглавы района [по потребительскому рынку], и подписали договор на условиях администрации. А торговые места тех, кто не подпишет, будут выставлены на аукцион. По другим районам после подобных собраний по секрету передали, что кто не подпишет договора, с теми так же поступят», — рассказал инсайдер.

Ранее киоскеры жаловались в прокуратуру, что администрация Екатеринбурга заставляет их подписывать договоры аренды торгового места на своих условиях, допускающих одностороннее расторжение в любой момент. Мэр Александр Высокинский неоднократно декларировал желание очистить улицы Екатеринбурга от киосков.

Резервным госпиталем пожертвовали ради спорта

Решение отказаться от размещения резервного госпиталя для больных коронавирусом в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» принято с учетом политических обстоятельств, намекают в окружении Евгения Куйвашева. «Никакой проблемы оставить мобильный блок около „Кольцово“ не было. Но регион начал готовиться к визиту проверочной комиссии „Спорт-Аккорда“. „ЭКСПО“ — обязательный пункт на их маршруте, потому что именно там будут проходить основные мероприятия саммита», — утверждает инсайдер. Чтобы гости не волновались, глядя на вереницу скорых, госпиталь решили вывезти на другой конец города.

В УГМУ нашли доктора наук с плагиатом

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главный медицинский вуз Свердловской области вновь оказался в центре скандала. После анонсированного уголовного дела против ректора Ольги Ковтун стало известно о странностях в докторской диссертации ее первого заместителя Татьяны Бородулиной. Знающие люди рассказывают, что видели ее анализ работы, пропущенной через систему антиплагиат и удивлялись количеству заимствований, превышающих 65%. Поговаривают, что об этой истории знают чиновники от науки, которые уже останавливали работу диссертационного совета УГМУ.

«Авторадио» наказали из-за неуважения к вице-губернатору

Поговаривают, что новостную редакцию «Авторадио» в Екатеринбурге отчитали за низкую политическую грамотность. Виноватым оказался ведущий, который в новости неверно поставил ударение в фамилии замгубернатора. В сообщении прозвучала цитата со ссылкой на вице-губернатора Азата СалИхова. «Неравнодушные слушатели сразу рассказали об этом, причем не журналистам, а самому Салихову», — утверждают собеседники.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.