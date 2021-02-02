Людей Прилепина вычеркивают из списка кандидатов в Госдуму

После громкого объявления о слиянии партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» выяснилось, что субъектный участник в новом проекте только один — СР. Именно кураторы от эсеров принимают решения о включении кандидатов в общий список на выборах в Госдуму. Соратники Захара Прилепина («За правду») — и уж тем более Геннадия Семигина «Патриоты России» — в процессе не участвуют.
Прилепинцы в регионах, с самого начала понимания неравнозначность участников союза, до последнего выступали против объединения с СР, сообщили URA.RU источники в партии Прилепина. С ними пришлось вести тяжелые переговоры. Руководитель ростовского отделения партии Юрий Мединов подтвердил агентству, что многие однопартийцы относятся к объединению скептически. «Изначально мы испугались. Тем более, прошлые выборы в Госдуму СР провалила [набрала 4,34% голосов в регионе]. Сегодня мы обсуждаем объединение — что произошло, какие договоренности между партиями. Мы смотрим еще. Руководство 30 января довело до нас информацию, мы ее донесем до членов партии», — сказал он.
В других отделениях прилепинцам уже прямо заявили, что СР не видит их в списках кандидатов в Госдуму. Как сообщили URA.RU источники в челябинской ячейке справедливороссов, их лидер и главный политтехнолог партии Валерий Гартунг не видит членов «За правду» в объединенном списке кандидатов в Госдуму. «[Бывший мэр Златоуста Вячеслав] Жилин сначала хотел баллотироваться в Госдуму по Златоустовскому округу от „За правду“. Потом спешно вступил в СР. Но ему все равно отказали в согласовании его кандидатуры в предварительный список. Тоже самое сказали и [члену федерального политсовета „За правду“ Дмитрию] Довженко. И другим статусным прилепинцам из других регионов», — рассказал собеседник агентства.
Гартунг сообщил URA.RU, что вопросы выборов не комментирует. «Все узнаете после съезда», — добавил он. Жилин сообщил, что пока не разговаривал с Гартунгом. Довженко отказался от комментариев.
Из-за того, что «За правду» практически ничего не решает при формировании списка кандидатов в Госдуму, партия может лишиться спонсоров, для которых становится бесполезной. От финансирования объединенной партии может отказаться первый зампредседателя «За правду», сенатор и бизнесмен Александр Бабаков. По информации агентства, главный спонсор партии Прилепина не хочет выделять деньги справедливоросу Сергею Миронову.
Другой высокопоставленный собеседник объясняет, что забвение «За правду» соответствует установке федеральных властей. «В Кремле не видят националистов в Госдуме. А партия Прилепина все-таки достаточно радикальна. Что касается [лидера „Патриотов России“] Семигина, то включение его кандидатуры в федеральную тройку — уже победа, других вариантов пройти в Госдуму у него и не было», — подчеркнул он.
Глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко признает, что для объединенной партии важно не утратить «социал-демократическую, оппозиционную, левую компоненту». «Ура-патриотизм прилепинцев не должен возобладать над социальной повесткой СР, которая гораздо больше волнует граждан, чем ура-патриотические движения», — резюмировал эксперт.
В пресс-службе СР сообщили, что не обладают информацией о том, что в региональных отделениях эсеры ущемляют интересы представителей других партий. В пресс-службе «За правду» рассказали, что специальная рабочая группа по объединению, куда входят представители всех трех партий, участвует в обсуждении кандидатов. «Это рабочий процесс, который сейчас происходит. Не идет речь об одностороннем принятии решений о списках и выдвижении со стороны СР, это все общий переговорный процесс», — заверили в партии.
Глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов считает, что из партии «За правду» на мандат может реально рассчитывать «лишь сам Прилепин и еще один-два деятеля». «Естественно, это порождает конфликты на местах», — говорит политолог.
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский уверен, что как бы ни формировались списки кандидатов, представители «За правду» и «Патриотов России» не помогут объединенной партии на выборах в Госдуму. «Партия борется за результат. И берет его сильными кандидатами. Представленность „патриотов“ и прилепинцев в числе кандидатов объединенной партии в этом смысле бессмысленна», — полагает собеседник.
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