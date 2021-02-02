Людей Прилепина вычеркивают из списка кандидатов в Госдуму

Справедливороссы выдавливают людей Захара Прилепина из числа кандидатов в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

После громкого объявления о слиянии партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» выяснилось, что субъектный участник в новом проекте только один — СР. Именно кураторы от эсеров принимают решения о включении кандидатов в общий список на выборах в Госдуму. Соратники Захара Прилепина («За правду») — и уж тем более Геннадия Семигина «Патриоты России» — в процессе не участвуют.

Прилепинцы в регионах, с самого начала понимания неравнозначность участников союза, до последнего выступали против объединения с СР, сообщили URA.RU источники в партии Прилепина. С ними пришлось вести тяжелые переговоры. Руководитель ростовского отделения партии Юрий Мединов подтвердил агентству, что многие однопартийцы относятся к объединению скептически. «Изначально мы испугались. Тем более, прошлые выборы в Госдуму СР провалила [набрала 4,34% голосов в регионе]. Сегодня мы обсуждаем объединение — что произошло, какие договоренности между партиями. Мы смотрим еще. Руководство 30 января довело до нас информацию, мы ее донесем до членов партии», — сказал он.

Вячеслав Жилин готов бороться за кресло депутата Госдумы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В других отделениях прилепинцам уже прямо заявили, что СР не видит их в списках кандидатов в Госдуму. Как сообщили URA.RU источники в челябинской ячейке справедливороссов, их лидер и главный политтехнолог партии Валерий Гартунг не видит членов «За правду» в объединенном списке кандидатов в Госдуму. «[Бывший мэр Златоуста Вячеслав] Жилин сначала хотел баллотироваться в Госдуму по Златоустовскому округу от „За правду“. Потом спешно вступил в СР. Но ему все равно отказали в согласовании его кандидатуры в предварительный список. Тоже самое сказали и [члену федерального политсовета „За правду“ Дмитрию] Довженко. И другим статусным прилепинцам из других регионов», — рассказал собеседник агентства.

Гартунг сообщил URA.RU, что вопросы выборов не комментирует. «Все узнаете после съезда», — добавил он. Жилин сообщил, что пока не разговаривал с Гартунгом. Довженко отказался от комментариев.

Из-за того, что «За правду» практически ничего не решает при формировании списка кандидатов в Госдуму, партия может лишиться спонсоров, для которых становится бесполезной. От финансирования объединенной партии может отказаться первый зампредседателя «За правду», сенатор и бизнесмен Александр Бабаков. По информации агентства, главный спонсор партии Прилепина не хочет выделять деньги справедливоросу Сергею Миронову.

Валерий Гартунг не видит «прилепинцев» и «семигинцев» в числе кандидатов в Госдуму от объединенной партии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Другой высокопоставленный собеседник объясняет, что забвение «За правду» соответствует установке федеральных властей. «В Кремле не видят националистов в Госдуме. А партия Прилепина все-таки достаточно радикальна. Что касается [лидера „Патриотов России“] Семигина, то включение его кандидатуры в федеральную тройку — уже победа, других вариантов пройти в Госдуму у него и не было», — подчеркнул он.

Глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко признает, что для объединенной партии важно не утратить «социал-демократическую, оппозиционную, левую компоненту». «Ура-патриотизм прилепинцев не должен возобладать над социальной повесткой СР, которая гораздо больше волнует граждан, чем ура-патриотические движения», — резюмировал эксперт.

В пресс-службе СР сообщили, что не обладают информацией о том, что в региональных отделениях эсеры ущемляют интересы представителей других партий. В пресс-службе «За правду» рассказали, что специальная рабочая группа по объединению, куда входят представители всех трех партий, участвует в обсуждении кандидатов. «Это рабочий процесс, который сейчас происходит. Не идет речь об одностороннем принятии решений о списках и выдвижении со стороны СР, это все общий переговорный процесс», — заверили в партии.

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов считает, что из партии «За правду» на мандат может реально рассчитывать «лишь сам Прилепин и еще один-два деятеля». «Естественно, это порождает конфликты на местах», — говорит политолог.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский уверен, что как бы ни формировались списки кандидатов, представители «За правду» и «Патриотов России» не помогут объединенной партии на выборах в Госдуму. «Партия борется за результат. И берет его сильными кандидатами. Представленность „патриотов“ и прилепинцев в числе кандидатов объединенной партии в этом смысле бессмысленна», — полагает собеседник.