Свердловские инсайды: олигархов лихорадит от зависти

А чем вы займетесь в майские праздники? Коллаж URA.RU

Свердловский политбомонд входит в острую фазу политического сезона. Федеральный центр усиливает надзор за политиками и администраторами выборов, функционеры свердловской «ЕР» потеряли право на ошибку, а губернатор Куйвашев пишет новую статью. Будет ли в ней что-то про интриги, в которых погрязли чиновники резиденции — неизвестно, но склоки здорово мешают партии власти. Подробнее — в свежих «Инсайдах».

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Губернатор сумел не обидеть олигархов…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, что руководству области и лично губернатору Куйвашеву удалось провести удачную операцию по сохранению единства клуба уральских олигархов. Это произошло на фоне спора за деньги, выделенные на Универсиаду. «Юридически главным бенефициаром строительства объектов стал холдинг ТМК, портфель заказов удалось так перераспределить, что были учтены интересы большинства крупных холдингов», — констатирует инсайдер.

… при помощи Козицына

Одним из показателей успеха (таковым считают сохранение консенсуса среди глав ФПГ), как говорят, является восстановление добрых контактов между руководством области и главой УГМК Андреем Козицыным. Об этом говорят многие, вспоминая, что такой союз стал одним из условий победы на выборах в 2016 и 2017 годах.

Куйвашев готовит предвыборную статью

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вполне возможно, что в ближайшее время губернатор Евгений Куйвашев все-таки выпустит программную статью в «Областной газете». Дискуссии по целесообразности ее появления велись, и часть аппарата резиденции настаивала на этом как на части избирательной кампании.

Высокинский не будет стараться на выборах…

Сплетники уверены, что первый заместитель губернатора Александр Высокинский не будет с особым рвением заниматься агитацией хоть и выдвинулся в Госдуму. «Высокинский в Госдуму не рвется, поэтому вести кампанию будет для галочки. Его вполне устраивает нынешний статус, а за результат в регионе отвечают другие, в первую очередь — сам губернатор», — говорят слухачи.

…, но хочет вернуть себе минфин

По информации из Белого дома, первый заместитель губернатора Александр Высокинский предпринимает большие усилия, чтобы вернуть в свою зону ответственности кураторство над минфином. Осведомленные инсайдеры, уверены, что Александр Геннадьевич хочет такие же полномочия первого зама, какие были у его предшественника Алексея Орлова. «В этой связи возникает вопрос — намерен ли бывший мэр Екатеринбурга уходить в Госдуму», — удивлен один из собеседников.

Смирнова атаковали вопросами о сыне

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов всю неделю отвечает на вопросы коллег о назначении его «сына» в департамент УГМК по взаимодействию с органами власти. Оказалось, что Алексей Николаевич Смирнов, который недавно пришел на работу в структуру, и, как считается, будет работать на выборах, — полный тезка сына министра. «С ним шутят: „Нормально ты усилился — через сына в УГМК“. А ему [Смирнову-старшему] приходится объяснять, что произошло совпадение», — пересказывают слухачи.

Чемезов выберет себе министра

Нового главу минцифры будет выбирать замгубернатора Олег Чемезов — именно он возглавил комиссию по отбору претендентов. «Чемезов выберет себе лояльного человека, которого может контролировать. Будет это нынешний врио Юрий Гущин или кто-то новый — зависит от того, кто сможет убедить Чемезова в своей преданности», — говорят злые языки. По мнению наблюдателей, Чемезов ищет человека из Москвы, во всяком случае, поиск идёт не только в Екатеринбурге.

Россель и Чернецкий совершили фальстарт

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководству области не понравилась информационная активность сенаторов Аркадия Чернецкого и Эдуарда Росселя. Было замечено, что коллеги по Совфеду через СМИ решили дать сигналы, что никуда уходить не собираются. Это происходит в тот момент, когда переговоры об их сохранении только еще идут. «Решений еще не принято, а потому фальстарт, скорее всего, осложнит общение с сенаторами», — уверен инсайдер.

В команде Куйвашева забыли про победу на выборах

Подготовку областных властей к выборам в Госдуму и заксобрание тормозят интриги чиновников из окружения главы региона Евгения Куйвашева. По словам инсайдеров, пока губернатор работает в территориях, прокачивая результат на грядущих праймериз «Единой России» (где Куйвашев — главный кандидат), его коллеги из резиденции погрязли во внутриэлитных спорах, напрочь забыв о своих задачах в рамках большой кампании. «Но интриганы не понимают, что, играя в политику, они подставляют не своих „оппонентов“, а губернатора, который уже в курсе ситуации. И с каждого чиновника — с каждого — он спросит лично, если в ближайшее время все не объединятся вокруг общей цели и не начнут наконец нормально работать», — предупреждает статусный госслужащий.

За свердловскими политиками следят

Видимое спокойствие на выборах в Госдуму и законодательное собрание Свердловской области на самом деле обманчиво. Федеральный центр и по линии исполкома «Единой России», и по линии администрации президента постоянно высылает в регионы бригады. Аналитики, не связанные местными элитами и не ограниченные договоренностями, составляют отчеты о положении дел.

Москву бесят «пассажиры» в «Единой России»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рассказывают, что федеральных политадминистраторов взбесила сложившаяся в Свердловской области практика партийного строительства. «В небольших городах, где местные чиновники и бизнесмены связаны как друг с другом, так и с „Единой Россией“ во время выдвижения на выборы действует правило: победит единоросс — хорошо, победит самовыдвиженец — тоже нормально, станет единороссом в думе. И этот старый советский принцип „блок коммунистов и беспартийных“ сильно раздражает федералов, поскольку „пассажиры“ в партии власти не нужны», — говорит инсайдер. По его словам, указание прекратить манипуляции с членством в «ЕР» уже поступило и от партии власти будут выдвигаться только кандидаты-единороссы.

Свердловские единороссы потеряли право на ошибку

Как говорят источники в «Единой России», поражение даже на малозначимых довыборах в муниципальных образованиях вызвало бурю эмоций на федеральном уровне. «На последнем общероссийском ВКС региональное отделение было публично подвергнуто жесткой критике», — вспоминает осведомленный инсайдер.

Вице-мэр Екатеринбурга противится новому назначению

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, отвечающий за экономику и инвестиции, противится назначению на пост руководителя городского избирательного штаба. С этой идеей, по слухам, выступают областные власти, видя в Ноженко наиболее приемлемого куратора выборов в уральской столице. «Он [вице-мэр] в частных разговорах озвучивает, что готов быть лишь в роли связующего звена между областным и городским штабами. Заниматься самими выборами ему не очень интересно — хватает своих забот, связанных с непосредственными задачами», — описал ситуацию источник. Другой собеседник агентства при этом подчеркнул, что в целом для резиденции губернатора формальный статус Ноженко не так уж важен: «Будет он руководителем городского штаба или нет, ответственности за выборы в городе это с него не снимает. Поэтому без разницы».

Чиновников мэрии Екатеринбурга инструктируют перед выборами…

Работникам мэрии Екатеринбурга озвучили установку по мобилизации на выборах. Каждому муниципальному служащему поставлена задача привести на голосование двух человек — с указанием ФИО и адресов. Похожие установки транслируются и в районных администрациях, где будущим выборщикам через презентации объясняют, как регистрироваться на сайтах «Госуслуг» и праймериз «ЕР».

… и дали указание сплотиться

В мэрию поступило указание провести собрание с участием главы города, ключевых заместителей и возможных кандидатов от Единой России должно было продемонстрировать единство городской команды и ответственность перед губернатором за итоги выборов, тем более, есть силы, желающие видеть мэрию разобщенной. Но, как отмечают внимательные наблюдатели, на совещании практически не была представлена городская дума Екатеринбурга. Очевидно, политические весы склонились в сторону исполнительной власти.

Глава района Екатеринбурга оставил вредную привычку

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый глава Кировского района Екатеринбурга, экс-вице-мэр Владимир Боликов удивляет мэра Алексея Орлова первыми результатами своей работы. «В одном из разговоров Алексей Валерьевич сказал, что не ожидал от Боликова такой вовлеченности. Видимо, Владимир Юрьевич отказался от пагубных пристрастий», — предполагает слухмейкер.

Тунгусов сыграет на выборах через клан главврачей

От бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова ждут интриги на праймериз «Единой России» и последующих выборах. Считается, что серый кардинал сохраняет авторитет среди главврачей, на которых легла задача по мобилизации медиков на голосование. Самый влиятельный из них — руководитель ГКБ №40 Александр Прудков. «Если у Тунгусова будет желание, он может попросить своих товарищей придержать админресурс, чтобы снизить явку. Это ударит по политическим администраторам», — описывает источник.

В думе Екатеринбурга увидели след соратницы Паслера

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Татьяна Савинова, замгубернатора Оренбургской области и бывший замруководителя горздрава Екатеринбурга, может вернуться в уральскую столицу. По одной из версий, которые обсуждаются в политтусовке, Савинова консультирует медицинскую фракцию в городской думе. «Вероятно, она хочет восстановить свое влияние в этой сфере и готовит почву для реванша», — передает содержание частных бесед источник.

Новому куратору строек Екатеринбурга не передали дела

Рассказывают, что новый вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов работает в авральном режиме, а все из-за того, что его предшественник Алексей Бирюлин не передал ему дела. «Бирюлин уехал в отпуск, не переговорив перед этим с Галямовым. Так что тому сейчас приходится, по сути, погружаться в систему с нуля», — говорит инсайдер в мэрии.

Депутат думы Екатеринбурга оставит пенсионный фонд

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Ира Овчинникова может покинуть кресло директора филиала Пенсионного фонда России в Верх-Исетском районе, которое она занимает с 2001 года. По слухам, это связано с желанием Овчинниковой получить оплачиваемую ставку в думе (это около 100 тысяч рублей).

Помощник Чернецкого ищет работу

Косвенным подтверждением того, что сенатор Аркадий Чернецкий всё-таки уходит, является тот факт, что его вечный помощник и пресс-секретарь Константин Пудов начал поиски работы. Одной из возможных интерпретаций этого в том, что ближайший сторонник бывшего мэра Екатеринбурга сомневается в политическом будущем шефа.

Полянин поспешил и подставился

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

PR-активность сенаторов Совфеда Аркадия Чернецкого и Эдуарда Росселя может серьезно навредить редактору «Областной газеты» Дмитрию Полянину. Ведь именно он, шепчутся злые языки, не спросив мнения учредителей, позволил озвучить планы пока еще сенаторов. «Их, возможно, и согласуют, но поведение Полянина в лишний раз указало на его непредсказуемость. А это может плохо повлиять на избирательную кампанию», — говорит инсайдер.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.