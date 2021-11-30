Спор челябинских птичников с ревизорами докатился до прокуратуры

Из-за запрета экспорта «Чепфа» потеряла в 2021 году около 20-30 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Проверка птицефабрики «Челябинская» («Чепфа»), в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения ветеринарного законодательства, является необъективной, заявили URA.RU в пресс-службе компании. С помощью нее один из сотрудников регионального Россельхознадзора пытался свести личные счеты, уверены там. Агрохолдинг обратился с соответствующей жалобой в прокуратуру (заявление есть в распоряжении редакции).

«Акт (о нарушениях — прим. ред.) подписан старшим госинспектором отдела пограничного ветеринарного контроля на госгранице РФ и транспорте управления Е. Ткач. К жалобе приложена таблица, из которой следует, что предприятие проверяли несколько раз и нарушения выявлялись только тогда, когда инспектором была Ткач. У других представителей ведомства претензий не возникало», — прокомментировали в пресс-службе.

Сотрудница Россельхознадзора, проверяющая птицефабрику, ранее была уволена оттуда за грубейшее нарушение ветеринарно-санитарных правил Фото: Анна Майорова © URA.RU

Там отметили, что Ткач раньше работала на птицефабрике и была уволена в 2016 году за грубейшее нарушение ветеринарно-санитарных правил. После этого она устроилась в Россельхознадзор и в качестве инспектора несколько раз проводила проверку предприятия. Каждый раз бывшая сотрудница находила различные нарушения, в отличие от своих коллег. В 2019 году компании удалось через суд отменить взыскание, наложенное Ткач.

«Сложившиеся отношения работника и работодателя однозначно повлияли на объективное исполнение должностных обязанностей. Они повлекли конфликт интересов», — написано в жалобе прокурорам. Представители агрохолдинга потребовали от надзорного ведомства принять меры реагирования и восстановить нарушенные права.

В пресс-службе региональной прокуратуры оперативно не ответили на запрос агентства. В свою очередь в Россельхознадзоре Челябинской области назвали обвинения представителей птицефабрики в отношении них необоснованными.

«Состав комиссии (всего в обследованиях было задействовано пять инспекторов) менялся, что исключает возможность субъективного отношения к проводимому мероприятию. Потому, упрекая одного государственного инспектора в предвзятости, предприятие ставит под сомнение профессионализм и объективность другого», — пояснили в пресс-службе ведомства. По поводу поведения и заинтересованности конкретного сотрудника там говорить отказались.

В Россельхознадзоре заявили, что обвинения беспочвенны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Птицефабрика «Челябинская» планировала расширить рынок сбыта и начать экспортировать яйца за границу: в страны Евразийского экономического союза, а также в Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Монголию и Грузию. Для этого предприятию нужно было соответствующее заключение Россельхознадзора.

Инспекторы провели одно выездное и два видеообследования производства и выявили нарушения национального ветеринарного законодательства и законодательства Евразийского экономического союза. В итоге предприятию выдали заключения о несоответствии ветеринарным требованиям стран-импортеров, запретили вывозить продукцию за границу и обязали выплатить штраф.

Как пояснили на птицефабрике, из-за предвзятого отношения при проверке, основанного на конфликте интересов, и, как следствие, запрета на экспорт компания понесла серьезные финансовые и репутационные убытки. Финансовые потери только в 2021 году оцениваются от 20 до 30 млн рублей. Отсутствие внешних рынков сбыта вынудит предприятие сократить объемы производства в 2022 году на 30-40 миллионов штук яиц, что, естественно, негативно отразится на показателях прибыли компании.

Птицеводство в Челябинской области за последнее годы находится не в самом лучшем состоянии: только по бройлерам оно упало со второго места на шестое в общероссийский масштабах. Благо рейтинг области в производстве яйца пока еще остается высоким. Но если такой крупный производитель как «Птицефабрика Челябинская» сократит производство, то и снижения рейтинга Челябинской области, а также кризиса птицеводства не миновать.