Челябинской птицефабрике запретили продавать яйца за границу

Предприятие не прошло проверку Россельхознадзора Фото: Илья Московец © URA.RU

Птицефабрика «Челябинская» не смогла пройти проверку своей продукции. Как сообщили URA.RU в управлении Россельхознадзора по Челябинской области, теперь предприятие не может вывозить яйца за границу.

«Были проведены одно выездное и два видеообследования. Во время обследований были выявлены нарушения национального ветеринарного законодательства и законодательства Евразийского экономического союза», — сообщили URA.RU в областном Россельхознадзоре.

В управлении добавили, что по факту данных нарушений составлен акт, выдано предписание. Управление Россельхознадзора обязует предприятие выплатить штраф.

URA.RU связалось с птицефабрикой. Там сообщили, что прокомментируют ситуацию позже.