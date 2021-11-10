10 ноября 2021

Челябинской птицефабрике запретили продавать яйца за границу

© Служба новостей «URA.RU»
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Пасхальное освящение на хлебокомбинате и птицефабрике «СИТНО». Магнитогорск, яйца
Предприятие не прошло проверку Россельхознадзора Фото:

Птицефабрика «Челябинская» не смогла пройти проверку своей продукции. Как сообщили URA.RU в управлении Россельхознадзора по Челябинской области, теперь предприятие не может вывозить яйца за границу.

«Были проведены одно выездное и два видеообследования. Во время обследований были выявлены нарушения национального ветеринарного законодательства и законодательства Евразийского экономического союза», — сообщили URA.RU в областном Россельхознадзоре.

В управлении добавили, что по факту данных нарушений составлен акт, выдано предписание. Управление Россельхознадзора обязует предприятие выплатить штраф.

URA.RU связалось с птицефабрикой. Там сообщили, что прокомментируют ситуацию позже.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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