В Екатеринбурге запустили реформу высшего образования

Такого еще не было: только через два года обучения в вузе студент выберет себе профессию

23 марта 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

Радость от поступления в вуз не должна обернуться разочарованием. Такова цель реформы образовательных программ вузов, запущенной федеральным центром Фото: пресс-служба Уральского института управления— филиала РАНХиГС Приемная кампания в вузы в 2022 году пройдет на Урале по новым правилам. Они станут настоящей сенсацией в сфере высшего образования. Впервые абитуриенты смогут поступить в многопрофильный бакалавриат. За этой мало знакомой пока формулировкой скрывается возможность выбора специальности не до обучения, а во время него, точнее «строго по экватору» — в конце второго курса. Все началось со встречи президента с российскими студентами в феврале 2021 года. Тогда молодые люди прямо заявили Владимиру Путину, что, поступая в вуз, еще до конца не понимают, чего хотят и что им ближе, а когда осознают, уже поздно что-то менять, особенно если место — бюджетное. Синдром «потухших глаз» По словам преподавателей, какими бы дельными ни были советы друзей и родственников абитуриента, они не отражают всех тонкостей будущей профессиональной жизни. «Мама, папа, учитель и одноклассник транслируют только собственный опыт, личную позицию, а вчерашнему школьнику самому хочется проверить, интересно ему будет учиться и работать или нет», — говорит заместитель директора Уральского института управления РАНХиГС Мария Ворошилова. На Урале новый формат обучения внедряют впервые и пока только для будущей управленческой элиты — в Президентской академии Фото: пресс-служба Уральского института управления— филиала РАНХиГС По ее словам, из-за неверного выбора профессии ломаются человеческие судьбы, трагедия ненавистной работы может длиться всю жизнь и глубоко травмировать психику. Впрочем, как показывает статистика, неверный выбор профессии с высокой долей вероятности готовит выпускника к безработице: любой шеф ценит сотрудника с горящими глазами. И наоборот… Новая система многопрофильного бакалавриата позволяет первые два года учиться по базовой программе и только потом — на последующие два года обучения — выбирать себе конкретную специализацию, которая и будет отражена в дипломе. За два года можно многое понять и прочувствовать, а еще прокачать навыки, если необходимо, проверить себя на прочность в проектной работе и на практике. Элитная пробирка Реформаторский эксперимент начнется на Урале с обучения профессиям управленческого профиля, с будущей элиты. Именно системное улучшение жизни городов и поселков с широким привлечением местного населения точно потребует специалистов нового уровня — проектировщиков, медиаторов, социальных инженеров, IT-офицеров, имиджемейкеров-урбанистов. Этот набор компетенций объединяется под общим брендом «Комплексное развитие территории». Идея стартовала на базе Уральского института управления — филиала РАНХиГС (Президентской академии). Финансируется реформа образовательных программ в рамках федерального проекта «Приоритет-2030». Уже в этом году на многопрофильном бакалавриате абитуриентов ожидает 125 мест, из них 45 — бюджетные. Заявление на поступление подается на одно из трех направлений: «Государственное и муниципальное управление», «Экономика» или «Менеджмент». Далее два года идет смешанное обучение с элементами специализации в период практики, проектной работы. После получения фундаментальных знаний студенты осознанно выбирают одну из пяти индивидуальных образовательных траекторий: Экономика умного города;

Развитие экосистем территорий;

Инвестиционное проектирование и маркетинг территорий;

Медиакоммуникации в органах власти и бизнесе;

Молодежная политика. Билет в умный город Директор филиала РАНХиГС в Екатеринбурге Руслан Долженко настроен серьезно: пул глав городов области, заинтересованных в проекте, растет с каждым днем Фото: пресс-служба Уральского института управления— филиала РАНХиГС Как рассказали в Уральском институте управления — филиале РАНХиГС, вторые два года обучения будут насыщены большим количеством бесплатных факультативных занятий под индивидуальный профиль каждого студента. Да и сам по себе набор траекторий — не догма: в зависимости от потребностей властей и субъектов экономики муниципалитетов будут появляться все новые и новые предложения. «Наш подход позволит перезагрузить рынок труда в сфере управления и закрыть в муниципалитетах острый кадровый голод. Ведь запросы на новые компетенции растут, а кадры зачастую штампуют по старым лекалам, в итоге молодые люди теряют перспективу уже в самом начале карьеры», — комментирует директор института, доктор экономических наук Руслан Долженко. Он уверяет, что даже заезженное словосочетание «молодежная политика» предполагает абсолютно новый формат обучения и выпуск специалиста, который как никто другой знает, как вовлечь «поколение Z» в проектирование жизни родных городов, поселков и сел и сократить тем самым отток молодежи «в столицы». Еще одно модное направление — экономика умного города. В Уральском институте управления не первый год работает научный центр по умным городам под руководством члена-корреспондента РАН, профессора Евгения Попова. Сегодня это, возможно, лучшая аналитическая группа по умным городам в регионе. И готовить им предстоит тех, кто реально востребован. Прогнозируется бешеный спрос на специалистов по умным городам, экосистемам, коммуникационным процессам и работе с инвесторами всех видов, типов и форм. Ищи, кому выгодно Подготовку потенциальных студентов многопрофильного бакалавриата РАНХиГС начинает со школьников — они уже проектируют родные города будущего Фото: пресс-служба Уральского института управления— филиала РАНХиГС Как говорит Мария Ворошилова, компетенции под каждую траекторию «выписывались точечно», их формировали сами заказчики будущих специалистов: линейные руководители муниципальных администраций, менеджеры предприятий, авторитетные общественные деятели. Серия форсайт-сессий помогла правильно сформировать «банк навыков». И оттачивать их начнут уже с первого курса, когда студенты приступят к работе над проектами, заказанными властями муниципалитетов или директорами предприятий. Встречи с мэрами и топ-менеджерами руководство института проводит весь учебный год практически еженедельно и фиксирует растущий интерес к теме многопрофильного бакалавриата. «Здесь сошлись интересы всех: госвласти, вузов, бизнеса, абитуриентов и, конечно, жителей муниципалитетов, которые хотят новое качество жизни, а его не обеспечить без управленцев современного типа», — подытожил Руслан Долженко. Комплексное развитие территорий Урала институт будет поддерживать и в научном плане. Одновременно филиал РАНХиГС запускает магистратуру «Комплексное развитие территорий: стратегическое управление». Пока выделено 60 мест на очную и очно-заочную форму из них 18 — бюджетные. Набор открывается уже в этом году. Выпускники смогут работать не просто специалистами в органах власти и на предприятиях, но и управленцами — начальниками отделов, департаментов, служб. Ожидается, что к 2030 году системой многопрофильного бакалавриата будут охвачены все вузы страны. Пока же на реформаторской карте страны закрыто лишь несколько точек. Даже в огромной системе РАНХиГС их всего три — Москва, Калининград и теперь Екатеринбург.

Приемная кампания в вузы в 2022 году пройдет на Урале по новым правилам. Они станут настоящей сенсацией в сфере высшего образования. Впервые абитуриенты смогут поступить в многопрофильный бакалавриат. За этой мало знакомой пока формулировкой скрывается возможность выбора специальности не до обучения, а во время него, точнее «строго по экватору» — в конце второго курса. Все началось со встречи президента с российскими студентами в феврале 2021 года. Тогда молодые люди прямо заявили Владимиру Путину, что, поступая в вуз, еще до конца не понимают, чего хотят и что им ближе, а когда осознают, уже поздно что-то менять, особенно если место — бюджетное. Синдром «потухших глаз» По словам преподавателей, какими бы дельными ни были советы друзей и родственников абитуриента, они не отражают всех тонкостей будущей профессиональной жизни. «Мама, папа, учитель и одноклассник транслируют только собственный опыт, личную позицию, а вчерашнему школьнику самому хочется проверить, интересно ему будет учиться и работать или нет», — говорит заместитель директора Уральского института управления РАНХиГС Мария Ворошилова. По ее словам, из-за неверного выбора профессии ломаются человеческие судьбы, трагедия ненавистной работы может длиться всю жизнь и глубоко травмировать психику. Впрочем, как показывает статистика, неверный выбор профессии с высокой долей вероятности готовит выпускника к безработице: любой шеф ценит сотрудника с горящими глазами. И наоборот… Новая система многопрофильного бакалавриата позволяет первые два года учиться по базовой программе и только потом — на последующие два года обучения — выбирать себе конкретную специализацию, которая и будет отражена в дипломе. За два года можно многое понять и прочувствовать, а еще прокачать навыки, если необходимо, проверить себя на прочность в проектной работе и на практике. Элитная пробирка Реформаторский эксперимент начнется на Урале с обучения профессиям управленческого профиля, с будущей элиты. Именно системное улучшение жизни городов и поселков с широким привлечением местного населения точно потребует специалистов нового уровня — проектировщиков, медиаторов, социальных инженеров, IT-офицеров, имиджемейкеров-урбанистов. Этот набор компетенций объединяется под общим брендом «Комплексное развитие территории». Идея стартовала на базе Уральского института управления — филиала РАНХиГС (Президентской академии). Финансируется реформа образовательных программ в рамках федерального проекта «Приоритет-2030». Уже в этом году на многопрофильном бакалавриате абитуриентов ожидает 125 мест, из них 45 — бюджетные. Заявление на поступление подается на одно из трех направлений: «Государственное и муниципальное управление», «Экономика» или «Менеджмент». Далее два года идет смешанное обучение с элементами специализации в период практики, проектной работы. После получения фундаментальных знаний студенты осознанно выбирают одну из пяти индивидуальных образовательных траекторий: Билет в умный город Как рассказали в Уральском институте управления — филиале РАНХиГС, вторые два года обучения будут насыщены большим количеством бесплатных факультативных занятий под индивидуальный профиль каждого студента. Да и сам по себе набор траекторий — не догма: в зависимости от потребностей властей и субъектов экономики муниципалитетов будут появляться все новые и новые предложения. «Наш подход позволит перезагрузить рынок труда в сфере управления и закрыть в муниципалитетах острый кадровый голод. Ведь запросы на новые компетенции растут, а кадры зачастую штампуют по старым лекалам, в итоге молодые люди теряют перспективу уже в самом начале карьеры», — комментирует директор института, доктор экономических наук Руслан Долженко. Он уверяет, что даже заезженное словосочетание «молодежная политика» предполагает абсолютно новый формат обучения и выпуск специалиста, который как никто другой знает, как вовлечь «поколение Z» в проектирование жизни родных городов, поселков и сел и сократить тем самым отток молодежи «в столицы». Еще одно модное направление — экономика умного города. В Уральском институте управления не первый год работает научный центр по умным городам под руководством члена-корреспондента РАН, профессора Евгения Попова. Сегодня это, возможно, лучшая аналитическая группа по умным городам в регионе. И готовить им предстоит тех, кто реально востребован. Прогнозируется бешеный спрос на специалистов по умным городам, экосистемам, коммуникационным процессам и работе с инвесторами всех видов, типов и форм. Ищи, кому выгодно Как говорит Мария Ворошилова, компетенции под каждую траекторию «выписывались точечно», их формировали сами заказчики будущих специалистов: линейные руководители муниципальных администраций, менеджеры предприятий, авторитетные общественные деятели. Серия форсайт-сессий помогла правильно сформировать «банк навыков». И оттачивать их начнут уже с первого курса, когда студенты приступят к работе над проектами, заказанными властями муниципалитетов или директорами предприятий. Встречи с мэрами и топ-менеджерами руководство института проводит весь учебный год практически еженедельно и фиксирует растущий интерес к теме многопрофильного бакалавриата. «Здесь сошлись интересы всех: госвласти, вузов, бизнеса, абитуриентов и, конечно, жителей муниципалитетов, которые хотят новое качество жизни, а его не обеспечить без управленцев современного типа», — подытожил Руслан Долженко. Комплексное развитие территорий Урала институт будет поддерживать и в научном плане. Одновременно филиал РАНХиГС запускает магистратуру «Комплексное развитие территорий: стратегическое управление». Пока выделено 60 мест на очную и очно-заочную форму из них 18 — бюджетные. Набор открывается уже в этом году. Выпускники смогут работать не просто специалистами в органах власти и на предприятиях, но и управленцами — начальниками отделов, департаментов, служб. Ожидается, что к 2030 году системой многопрофильного бакалавриата будут охвачены все вузы страны. Пока же на реформаторской карте страны закрыто лишь несколько точек. Даже в огромной системе РАНХиГС их всего три — Москва, Калининград и теперь Екатеринбург.