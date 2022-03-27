В свердловском «М.Видео» рассказали, почему бесполезно скупать технику

Возможны закрытия магазинов, которые не приносят выручку, отметили в «М.Видео» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Магазины «Эльдорадо» и «М.Видео» не будут закрываться из-за отсутствия поставок, а их склады переполнены техникой. Об этом URA.RU рассказал источник в управлении сетями магазинов.

«Поставок сейчас, разумеется, нет. Но несмотря на это, магазины закрываться не будут, запасов техники на складах предостаточно», — сообщает инсайдер. Уточняется, что возможны закрытия магазинов, которые не приносят выручку. Под такие, как правило, попадают небольшие магазины, в которых и до кризисной ситуации были проблемы с продажами, уточняет собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU отправил соответствующий запрос в головной офис «Эльдорадо» и «М.Видео». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее сообщалось, что сети магазинов «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS отменили акцию «рассрочка» в Екатеринбурге. Как пояснили URA.RU, это сделано из-за повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Подобная ситуация наблюдается и в сети re:Store, продающей технику Apple — в магазине больше не продают товары в рассрочку, а также и в кредит. Эта сеть магазинов также пострадала от санкций против России, так как компания Apple перестала поставлять свои продукты в РФ. В связи с этим, реселлеру хватит запаса гаджетов примерно до конца апреля.

Санкции против РФ были введены в ответ на спецоперацию на Украине, которая проходит вынужденно. Российский лидер Владимир Путин, выступая на мероприятии, посвященному годовщине воссоединения России и Крыма, заявил, что в ДНР и ЛНР на протяжении восьми лет происходил геноцид. В ходе таких санкций с российского рынка начали уходить зарубежные компании. Однако 49% россиян, исходя из опроса Фонда общественного мнения, уверены, что эта ситуация никак не повлияет на их жизнь. Еще 25% заявили, что подобная мера со стороны западных производителей не ухудшит ситуацию на российском рынке.

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