Летчицы из ХМАО покорили всю Россию фигурами высшего пилотажа

Участвовать в авиашоу с ними согласны даже легендарные «Русские витязи»

09 февраля 2023 в 23:25 Размер текста - 17 +

Пилотажная группа «Барсы» появилась в 2014 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU У единственной в России женской пилотажной группы «Барсы» из Сургута график выступлений расписан на весь год вперед. Девушек, умеющих на легкомоторных самолетах демонстрировать фигуры высшего пилотажа, ждут на авиашоу по всей стране — от Дальнего Востока до Москвы. С уникальным коллективом на югорском аэродроме удалось пообщаться и корреспонденту URA.RU. Руководитель пилотажной группы Иван Барсов и участницы обсуждают подготовку к будущему авиашоу Фото: Евгений Карча © URA.RU «Нас очень хорошо знают по всей России и даже заграницей. Сейчас, конечно, она для нас закрыта, но нам хватает работы и в стране. Нужно начинать готовиться к предстоящему авиашоу, куда нас пригласили. Оно пройдет в Новосибирске на аэродроме Мочище. За много лет выступлений наша группа стала очень популярна. Это единственная женская пилотажная группа в России, и нас часто приглашают на соревнования и авиашоу», — сообщил командир пилотажной группы «Барсы» Иван Барсов. Пилотажная группа «Барсы» появилась в Сургуте благодаря стараниям местных энтузиастов. Ее создал сургутский предприниматель и депутат Евгений Барсов и его сын Иван. Сначала они сами отучились на пилотов, после открыли в городе авиаклуб, а затем построили собственный аэродром. После этого у авиаторов и возникла идея о появлении уникальной для страны пилотажной группы. В состав которой будут входить только девушки. Первый кастинг летчиц вызвал в Сургуте небывалый ажиотаж. От потенциальных участниц пилотажной группы не требовалось никакой предварительной подготовки. Большинство молодых девчонок изначально даже не знали, с какой стороны подходить к самолету. Главный критерий для отбора был один — любовь к небу. Как признаются сами летчицы, дальше их ждали упорные месяцы тренировок. Сначала базовым навыкам владения самолетом, а затем и освоению фигур высшего пилотажа. У летчиков первый полет — это второй день рождения Фото: Евгений Карча © URA.RU «У летчиков первый полет — это второй день рождения. Была максимально сконцентрирована, и всегда было ощущение, что рядом инструктор сидит. Осознание, что я сама только что взлетела и посадила самолет, пришло только на земле. Тогда затряслись коленки», — рассказала ведущий пилотажной группы Елена Диколенко. За время своих занятий пилоты обучились не только высшему пилотажу, но и устройству самолета. И могут легко рассказать, как его разобрать и собрать. При этом девушки должны еще умудряться совмещать свое увлечение с основной работой. Например, Елена Диколенко является сотрудницей «Газпром трансгаз Сургут». «Я работаю техником службы организации перевозок. Совмещать сложно, особенно зимой, потому что световой день короткий и после работы уже темно. А вот летом можно летать до самого вечера. Хорошо, что начальство идет навстречу, если какое-то важное мероприятие на аэродроме. Сама стараюсь подстраивать отпуск, чтобы спокойно готовиться на авиашоу или соревнования», — сообщает Диколенко. Группа выступает на самолетах Як-54, Як-52 и Як-18Т Фото: Евгений Карча © URA.RU Одним из самых яркий событий в истории «Барсов» стало совместное выступление с легендарной пилотажной группой «Русские витязи», которые выступают на истребителях СУ-35. Они прилетали в Сургут на день города в 2022 году и устроили незабываемое авиашоу. Для летчиц — это был колоссальный опыт. «Во время общения были такие душевные моменты, когда мы говорили на языке, который понятен только нам. Обсуждали какие-то фигуры, разные ситуации в небе. Очень здорово встречаться со своими единомышленниками», — вспоминает участница пилотажной группы «Барсы» Снежана Игнатенко. На будущее у «Барсов» планы не менее амбициозные. Руководство аэродрома мечтает о расширении состава участниц. Сейчас в строю летает семь самолетов, а для еще большей зрелищности выступлений это число нужно увеличить вдвое. «Техническую базу подтянуть надо, новые самолеты закупить. И брать на обучение детей. Чтобы девчонки уже с 13 лет за штурвалами самолета сидели, а в 14-15 уже умели исполнять фигуры высшего пилотажа в качестве курсантов. Представляете, как будет красиво, когда одновременно 12 самолетов будет идти в группе? Вот к этому надо стремиться!» — поделился планами учредитель аэродрома «Боровая» Евгений Барсов. Схему полета пилоты могут обсудить прямо в ангаре перед вылетом Фото: Евгений Карча © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У единственной в России женской пилотажной группы «Барсы» из Сургута график выступлений расписан на весь год вперед. Девушек, умеющих на легкомоторных самолетах демонстрировать фигуры высшего пилотажа, ждут на авиашоу по всей стране — от Дальнего Востока до Москвы. С уникальным коллективом на югорском аэродроме удалось пообщаться и корреспонденту URA.RU. «Нас очень хорошо знают по всей России и даже заграницей. Сейчас, конечно, она для нас закрыта, но нам хватает работы и в стране. Нужно начинать готовиться к предстоящему авиашоу, куда нас пригласили. Оно пройдет в Новосибирске на аэродроме Мочище. За много лет выступлений наша группа стала очень популярна. Это единственная женская пилотажная группа в России, и нас часто приглашают на соревнования и авиашоу», — сообщил командир пилотажной группы «Барсы» Иван Барсов. Пилотажная группа «Барсы» появилась в Сургуте благодаря стараниям местных энтузиастов. Ее создал сургутский предприниматель и депутат Евгений Барсов и его сын Иван. Сначала они сами отучились на пилотов, после открыли в городе авиаклуб, а затем построили собственный аэродром. После этого у авиаторов и возникла идея о появлении уникальной для страны пилотажной группы. В состав которой будут входить только девушки. Первый кастинг летчиц вызвал в Сургуте небывалый ажиотаж. От потенциальных участниц пилотажной группы не требовалось никакой предварительной подготовки. Большинство молодых девчонок изначально даже не знали, с какой стороны подходить к самолету. Главный критерий для отбора был один — любовь к небу. Как признаются сами летчицы, дальше их ждали упорные месяцы тренировок. Сначала базовым навыкам владения самолетом, а затем и освоению фигур высшего пилотажа. «У летчиков первый полет — это второй день рождения. Была максимально сконцентрирована, и всегда было ощущение, что рядом инструктор сидит. Осознание, что я сама только что взлетела и посадила самолет, пришло только на земле. Тогда затряслись коленки», — рассказала ведущий пилотажной группы Елена Диколенко. За время своих занятий пилоты обучились не только высшему пилотажу, но и устройству самолета. И могут легко рассказать, как его разобрать и собрать. При этом девушки должны еще умудряться совмещать свое увлечение с основной работой. Например, Елена Диколенко является сотрудницей «Газпром трансгаз Сургут». «Я работаю техником службы организации перевозок. Совмещать сложно, особенно зимой, потому что световой день короткий и после работы уже темно. А вот летом можно летать до самого вечера. Хорошо, что начальство идет навстречу, если какое-то важное мероприятие на аэродроме. Сама стараюсь подстраивать отпуск, чтобы спокойно готовиться на авиашоу или соревнования», — сообщает Диколенко. Одним из самых яркий событий в истории «Барсов» стало совместное выступление с легендарной пилотажной группой «Русские витязи», которые выступают на истребителях СУ-35. Они прилетали в Сургут на день города в 2022 году и устроили незабываемое авиашоу. Для летчиц — это был колоссальный опыт. «Во время общения были такие душевные моменты, когда мы говорили на языке, который понятен только нам. Обсуждали какие-то фигуры, разные ситуации в небе. Очень здорово встречаться со своими единомышленниками», — вспоминает участница пилотажной группы «Барсы» Снежана Игнатенко. На будущее у «Барсов» планы не менее амбициозные. Руководство аэродрома мечтает о расширении состава участниц. Сейчас в строю летает семь самолетов, а для еще большей зрелищности выступлений это число нужно увеличить вдвое. «Техническую базу подтянуть надо, новые самолеты закупить. И брать на обучение детей. Чтобы девчонки уже с 13 лет за штурвалами самолета сидели, а в 14-15 уже умели исполнять фигуры высшего пилотажа в качестве курсантов. Представляете, как будет красиво, когда одновременно 12 самолетов будет идти в группе? Вот к этому надо стремиться!» — поделился планами учредитель аэродрома «Боровая» Евгений Барсов.