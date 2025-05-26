В Арктической зоне ХМАО начали реконструкцию набережной

В Белоярском районе (Арктическая зона ХМАО) началась реконструкция набережной у речного вокзала. Об этом сообщает правительство округа.
«Преображение территории длиной 1,3 км уже началось — рабочие приступили к демонтажу старого покрытия. До 15 августа здесь появятся: система ливневой канализации, удобные скамейки и урны, освещение, зона отдыха, парковка для автомобилей и участок велодорожки», — сказано в сообщении.
В случае победы проекта на Всероссийском конкурсе «Малые города» и получения дополнительного финансирования, завершить обновление набережной смогут до конца следующего строительного сезона. Кроме того, на лето запланированы благоустройство улицы Школьной, обновление дворовой территории в 4-м микрорайоне и капитальный ремонт дорог Подъездной и Объездной.
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