26 мая 2025

В Арктической зоне ХМАО начали реконструкцию набережной

© Служба новостей «URA.RU»
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27 мая в Белоярском районе начались работы на набережной
27 мая в Белоярском районе начались работы на набережной Фото:

В Белоярском районе (Арктическая зона ХМАО) началась реконструкция набережной у речного вокзала. Об этом сообщает правительство округа.

«Преображение территории длиной 1,3 км уже началось — рабочие приступили к демонтажу старого покрытия. До 15 августа здесь появятся: система ливневой канализации, удобные скамейки и урны, освещение, зона отдыха, парковка для автомобилей и участок велодорожки», — сказано в сообщении.

В случае победы проекта на Всероссийском конкурсе «Малые города» и получения дополнительного финансирования, завершить обновление набережной смогут до конца следующего строительного сезона. Кроме того, на лето запланированы благоустройство улицы Школьной, обновление дворовой территории в 4-м микрорайоне и капитальный ремонт дорог Подъездной и Объездной.

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В Белоярском районе (Арктическая зона ХМАО) началась реконструкция набережной у речного вокзала. Об этом сообщает правительство округа. «Преображение территории длиной 1,3 км уже началось — рабочие приступили к демонтажу старого покрытия. До 15 августа здесь появятся: система ливневой канализации, удобные скамейки и урны, освещение, зона отдыха, парковка для автомобилей и участок велодорожки», — сказано в сообщении. В случае победы проекта на Всероссийском конкурсе «Малые города» и получения дополнительного финансирования, завершить обновление набережной смогут до конца следующего строительного сезона. Кроме того, на лето запланированы благоустройство улицы Школьной, обновление дворовой территории в 4-м микрорайоне и капитальный ремонт дорог Подъездной и Объездной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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