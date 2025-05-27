На трассе в ХМАО водитель накормил медвежонка конфетами. Встречу с животным очевидцы записали на видео.
«Мишку покормил водитель в ХМАО. Это было смело, — говорится в паблике „МегаТюмень“ соцсети „ВКонтакте. К посту автор прикрепил видео. На кадрах видно, как мужчина из окна автомобиля дает животному конфету.
Для жителей ХМАО такие встречи не редкость, особенно весной. После зимней спячки животные выходят к людям за пищей. Так, недавно в Сургутском районе видели медведей на Киняминском и Средне-Угутском нефтяных месторождениях.
Видео: t.me/megatyumen
«В Югре медведи из берлоги выбираются в основном в апреле. Проснувшиеся после зимней спячки, они не представляют большой опасности. Они терпеливо ждут новый растительный сезон. Исключение — самки с детёнышами», — предупреждал ранее региональный Природнадзор.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО рассказали о появлении медведей около поселений. Власти рекомендуют не оставлять мусор и еду, чтобы не привлекать зверей, и в случае встречи с медведем не убегать, а спокойно отступать спиной вперед
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