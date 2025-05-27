«Ой, вкусная»: в ХМАО водитель накормил медведя конфетами. Видео

В ХМАО на трасе водитель накормил медведя конфетами
© Служба новостей «URA.RU»
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Медвежонок в ХМАО выпрашивает у людей еду
Медвежонок в ХМАО выпрашивает у людей еду Фото:

На трассе в ХМАО водитель накормил медвежонка конфетами. Встречу с животным очевидцы записали на видео.

«Мишку покормил водитель в ХМАО. Это было смело, — говорится в паблике „МегаТюмень“ соцсети „ВКонтакте. К посту автор прикрепил видео. На кадрах видно, как мужчина из окна автомобиля дает животному конфету.

Для жителей ХМАО такие встречи не редкость, особенно весной. После зимней спячки животные выходят к людям за пищей. Так, недавно в Сургутском районе видели медведей на Киняминском и Средне-Угутском нефтяных месторождениях.

Видео: t.me/megatyumen

«В Югре медведи из берлоги выбираются в основном в апреле. Проснувшиеся после зимней спячки, они не представляют большой опасности. Они терпеливо ждут новый растительный сезон. Исключение — самки с детёнышами», — предупреждал ранее региональный Природнадзор.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО рассказали о появлении медведей около поселений. Власти рекомендуют не оставлять мусор и еду, чтобы не привлекать зверей, и в случае встречи с медведем не убегать, а спокойно отступать спиной вперед

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На трассе в ХМАО водитель накормил медвежонка конфетами. Встречу с животным очевидцы записали на видео. «Мишку покормил водитель в ХМАО. Это было смело, — говорится в паблике „МегаТюмень“ соцсети „ВКонтакте. К посту автор прикрепил видео. На кадрах видно, как мужчина из окна автомобиля дает животному конфету. Для жителей ХМАО такие встречи не редкость, особенно весной. После зимней спячки животные выходят к людям за пищей. Так, недавно в Сургутском районе видели медведей на Киняминском и Средне-Угутском нефтяных месторождениях. Видео: t.me/megatyumen «В Югре медведи из берлоги выбираются в основном в апреле. Проснувшиеся после зимней спячки, они не представляют большой опасности. Они терпеливо ждут новый растительный сезон. Исключение — самки с детёнышами», — предупреждал ранее региональный Природнадзор. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО рассказали о появлении медведей около поселений. Власти рекомендуют не оставлять мусор и еду, чтобы не привлекать зверей, и в случае встречи с медведем не убегать, а спокойно отступать спиной вперед
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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