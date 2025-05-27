От дознавателя до прокурора: что известно о новом руководителе надзорного ведомства Октябрьского района

Новый прокурор Октябрьского района Андрей Переладов работает в правоохранительных органах 12 лет. Что еще известно о нем — в материале URA.RU.
«Андрей Переладов окончил Московский институт государственного управления и права в 2012 году. Сразу после получения диплома поступил на службу в органы внутренних дел Пыть-Яха», — следует из сообщения прокуратуры ХМАО. Работал на должностях дознавателя и старшего дознавателя до 2017 года. В этом же году продолжил службу в прокуратуре Югры.
В надзорном ведомстве Переладов занимал должности помощника и старшего помощника прокурора города Белоярский. В трудовой книжке значатся записи о службе в должностях помощника и старшего помощника Ханты-Мансийского межрайонного прокурора. Также Андрей Переладов успел потрудиться прокурором и старшим прокурором отдела по надзору за следствием, дознанием в органах МВД, ФССП, МЧС и оперативно-розыскной деятельностью.
Последние четыре года силовик проходил службу в должности заместителя Ханты-Мансийского межрайонного прокурора. В региональном ведомстве отметили, что за времяработы Андрей Переладов зарекомендовал себя как ответственный и профессиональный сотрудник. В ведомстве подчеркивают его большой опыт работы в следственных и надзорных подразделениях, а также умение эффективно взаимодействовать с различными правоохранительными органами ХМАО.
Ранее URA.RU сообщало, что в Октябрьском районе на должность прокурора назначен Андрей Переладов. Приказ о назначении подписан генпрокурором России Игорем Красновым.
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