26 мая 2025

Врач отказала жительнице ХМАО в обследовании, несмотря на угрозу прерывания беременности

В Нижневартовске врач отказала в обследовании беременной пациентке
© Служба новостей «URA.RU»
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Пациентка пожаловалась на безразличие врача-гинеколога
Пациентка пожаловалась на безразличие врача-гинеколога Фото:

Жительница Нижневартовска, находящаяся на раннем сроке беременности, пожаловалась на безразличие врача-гинеколога Минаи Агаевой из местной больницы. Доктор отказалась проводить обследование и назначать анализы, несмотря на тревожные симптомы пациентки.

«Как можно так бесчеловечно относиться к беременной женщине, находящейся в очевидной опасности? Разве может врач, надевший белый халат, отказать в экстренной помощи и отправить гражданку РФ в платную клинику для обследования?» — пишет сестра девушки в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Родственница пострадавшей сообщила, что девушка обратилась к врачу с токсикозом, мучительными болями внизу живота и кровянистыми выделениями. Однако Агаева якобы предложила пациентке пропить таблетки от тошноты и прийти на УЗИ через две недели, не предлагая никакую медицинскую помощь.

Девушке пришлось обратиться в другую больницу. Там беременную положили в стационар для дальнейшего лечения.

В депздрав Югры направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.

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Жительница Нижневартовска, находящаяся на раннем сроке беременности, пожаловалась на безразличие врача-гинеколога Минаи Агаевой из местной больницы. Доктор отказалась проводить обследование и назначать анализы, несмотря на тревожные симптомы пациентки. «Как можно так бесчеловечно относиться к беременной женщине, находящейся в очевидной опасности? Разве может врач, надевший белый халат, отказать в экстренной помощи и отправить гражданку РФ в платную клинику для обследования?» — пишет сестра девушки в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Родственница пострадавшей сообщила, что девушка обратилась к врачу с токсикозом, мучительными болями внизу живота и кровянистыми выделениями. Однако Агаева якобы предложила пациентке пропить таблетки от тошноты и прийти на УЗИ через две недели, не предлагая никакую медицинскую помощь. Девушке пришлось обратиться в другую больницу. Там беременную положили в стационар для дальнейшего лечения. В депздрав Югры направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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