Врач отказала жительнице ХМАО в обследовании, несмотря на угрозу прерывания беременности

Жительница Нижневартовска, находящаяся на раннем сроке беременности, пожаловалась на безразличие врача-гинеколога Минаи Агаевой из местной больницы. Доктор отказалась проводить обследование и назначать анализы, несмотря на тревожные симптомы пациентки.
«Как можно так бесчеловечно относиться к беременной женщине, находящейся в очевидной опасности? Разве может врач, надевший белый халат, отказать в экстренной помощи и отправить гражданку РФ в платную клинику для обследования?» — пишет сестра девушки в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
Родственница пострадавшей сообщила, что девушка обратилась к врачу с токсикозом, мучительными болями внизу живота и кровянистыми выделениями. Однако Агаева якобы предложила пациентке пропить таблетки от тошноты и прийти на УЗИ через две недели, не предлагая никакую медицинскую помощь.
Девушке пришлось обратиться в другую больницу. Там беременную положили в стационар для дальнейшего лечения.
В депздрав Югры направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
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