У бизнес-омбудсмена ХМАО появятся новые общественные приемные

В Сургуте, Нижневартовске и Нягани будут открыты зональные общественные приемные уполномоченного по правам предпринимателей Ирины Каск. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
«В Сургуте, Нижневартовске и Нягани будут открыты зональные общественные приемные Уполномоченного на территориях округа. Такое деление позволит проводить мероприятия по запросам бизнеса с учетом экономической специфики этих территорий», — сообщил Руслан Кухарук.
Кроме того, совместно с департаментом образования в ХМАО сейчас разрабатывается система преференций для учеников бизнес-классов при поступлении в высшие и средние учебные заведения. Профильные классы с углубленным изучением экономики уже работают в 18 муниципалитетах Югры. Такая система обучения поможет подготовить квалифицированных специалистов для работы в экономике региона.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте открылась первая в регионе общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей. В ней будут работать уполномоченный и общественные представители.
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