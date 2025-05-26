26 мая 2025

У бизнес-омбудсмена ХМАО появятся новые общественные приемные

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске, Сургуте и Нягани появятся общественные приемные бизнес-омбудсмена
В Нижневартовске, Сургуте и Нягани появятся общественные приемные бизнес-омбудсмена Фото:

В Сургуте, Нижневартовске и Нягани будут открыты зональные общественные приемные уполномоченного по правам предпринимателей Ирины Каск. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

«В Сургуте, Нижневартовске и Нягани будут открыты зональные общественные приемные Уполномоченного на территориях округа. Такое деление позволит проводить мероприятия по запросам бизнеса с учетом экономической специфики этих территорий», — сообщил Руслан Кухарук.

Кроме того, совместно с департаментом образования в ХМАО сейчас разрабатывается система преференций для учеников бизнес-классов при поступлении в высшие и средние учебные заведения. Профильные классы с углубленным изучением экономики уже работают в 18 муниципалитетах Югры. Такая система обучения поможет подготовить квалифицированных специалистов для работы в экономике региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте открылась первая в регионе общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей. В ней будут работать уполномоченный и общественные представители. 

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В Сургуте, Нижневартовске и Нягани будут открыты зональные общественные приемные уполномоченного по правам предпринимателей Ирины Каск. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем telegram-канале. «В Сургуте, Нижневартовске и Нягани будут открыты зональные общественные приемные Уполномоченного на территориях округа. Такое деление позволит проводить мероприятия по запросам бизнеса с учетом экономической специфики этих территорий», — сообщил Руслан Кухарук. Кроме того, совместно с департаментом образования в ХМАО сейчас разрабатывается система преференций для учеников бизнес-классов при поступлении в высшие и средние учебные заведения. Профильные классы с углубленным изучением экономики уже работают в 18 муниципалитетах Югры. Такая система обучения поможет подготовить квалифицированных специалистов для работы в экономике региона. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте открылась первая в регионе общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей. В ней будут работать уполномоченный и общественные представители. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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