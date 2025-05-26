26 мая 2025

Власти ХМАО будут платить деньги за информацию о поджогах леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям Югры готовы платить по 20 тысяч рублей за сообщения о поджогах
Жителям Югры готовы платить по 20 тысяч рублей за сообщения о поджогах Фото:

Жителям Югры готовы платить по 20 тысяч рублей за сообщения о поджогах. Это стало одной из мер по предотвращения ландшафтных пожаров в регионе.

«Согласно Постановлению Правительства ХМАО — Югры от 30.06.2023 № 304-п, гражданину, предоставившему достоверную информацию (о поджогах), выплачивается денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей», — следует из информации на официальном сайте МЧС России по ХМАО-Югре. Сообщить о поджогах можно в полицию или региональное управление МЧС.

Официально пожароопасный сезон в ХМАО стартовал 26 мая. В регионе введены дополнительные меры предосторожности и ужесточен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что из ХМАО в Забайкальский край направлено дополнительное подкрепление для борьбы с лесными пожарами. Пятьдесят сотрудников парашютно-десантной пожарной службы переброшены в регион в ответ на просьбу о помощи.

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Жителям Югры готовы платить по 20 тысяч рублей за сообщения о поджогах. Это стало одной из мер по предотвращения ландшафтных пожаров в регионе. «Согласно Постановлению Правительства ХМАО — Югры от 30.06.2023 № 304-п, гражданину, предоставившему достоверную информацию (о поджогах), выплачивается денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей», — следует из информации на официальном сайте МЧС России по ХМАО-Югре. Сообщить о поджогах можно в полицию или региональное управление МЧС. Официально пожароопасный сезон в ХМАО стартовал 26 мая. В регионе введены дополнительные меры предосторожности и ужесточен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. Ранее URA.RU сообщало, что из ХМАО в Забайкальский край направлено дополнительное подкрепление для борьбы с лесными пожарами. Пятьдесят сотрудников парашютно-десантной пожарной службы переброшены в регион в ответ на просьбу о помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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