27 мая в Сургуте пошел снег
В Сургуте 27 мая начался снегопад. По данным синоптиков, метель будет продолжаться до обеда.
«Майский снег пошел в Сургуте. Крепимся, до лета осталось 5 дней», — пишет telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Пользователи активно делятся видео в соцсетях. В городе температура воздуха составляет +4 градуса, после 14:00 снег сменится дождем, сообщает Gismeteo.
В 2024 году последний весенний снегопад прошел в ХМАО 28 мая. Снег даже успел растаять и в течение дня выпасть второй раз.
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