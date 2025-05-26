26 мая 2025

В Сургуте начался снегопад за 5 дней до начала лета. Видео

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27 мая в Сургуте пошел снег
27 мая в Сургуте пошел снег Фото:

В Сургуте 27 мая начался снегопад. По данным синоптиков, метель будет продолжаться до обеда.

«Майский снег пошел в Сургуте. Крепимся, до лета осталось 5 дней», — пишет telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Пользователи активно делятся видео в соцсетях. В городе температура воздуха составляет +4 градуса, после 14:00 снег сменится дождем, сообщает Gismeteo.

В 2024 году последний весенний снегопад прошел в ХМАО 28 мая. Снег даже успел растаять и в течение дня выпасть второй раз.

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В Сургуте 27 мая начался снегопад. По данным синоптиков, метель будет продолжаться до обеда. «Майский снег пошел в Сургуте. Крепимся, до лета осталось 5 дней», — пишет telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Пользователи активно делятся видео в соцсетях. В городе температура воздуха составляет +4 градуса, после 14:00 снег сменится дождем, сообщает Gismeteo. В 2024 году последний весенний снегопад прошел в ХМАО 28 мая. Снег даже успел растаять и в течение дня выпасть второй раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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