Новый мэр из ХМАО откажется от статуса беспартийного

Глава Пыть-Яха (ХМАО) Сергей Елишев готовится вступить в «Единую Россию». О грядущей смене статуса градоначальника URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.
«Елишев долгое время оставался беспартийным депутатом окружной думы, хотя и входил во фракцию единороссов в качестве сторонника. Но теперь статус градоначальника его обязывает вступить в партию власти. В Югре взят курс на то, чтобы мэры возглавляли местные партийные отделения. Так что Елишеву придется в сжатые сроки самому стать единороссом и научиться управлять партийным активом в преддверии выборов 2026 года», — отмечает инсайдер.
Предыдущий градоначальник Дмитрий Горбунов тоже возглавлял местное отделение. Елишев беседе с журналистом агентства подтвердил информацию. «Решение такое принято, рассмотрение вопроса ожидается в ближайшее время», — пояснил глава Пыть-Яха.
Сергей Елишев ранее дважды избирался в думу ХМАО от Пыть-Яха и Сургутского района и входил во фракцию «Единой России» в статусе сторонника. После скандальной отставки предыдущего мэра Дмитрия Горбунова был избран на должность градоначальника, заявив о намерении изменить имидж Пыть-Яха и сделать его не самым скандальным, а самым гостеприимным.
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