Пермяков в Пасху зовут плести хвойные венки и хоронить насекомых

Подборка мест, куда сходить в пасхальные выходные в Перми

14 апреля 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Праздничные мероприятия будут проходить в Перми 15 и 16 апреля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В 2023 году Пасха выпала на 16 апреля. В ночь на воскресенье в пермских храмах пройдут Пасхальные службы. Главное богослужение состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе. Помимо основных событий в Перми и крае в эти выходные пройдут и другие мероприятия, посвященные Светлой Пасхе. Рассказываем, куда можно сходить или съездить в праздник. Праздничные поездки В «стране Вису» жители расскажут о древних пасхальных обычаях Фото: Сергей Русанов © URA.RU Если нет желания оставаться в Перми, можно отправиться в тур выходного дня, приуроченный к празднику. К примеру, 16 апреля можно отметить Пасху в «Стране Вису». Там туристов ждет праздничная программа с гармонью и балалайкой, танцами и песнями, играми и квестами… Начнется тур с посещения старейшего храма во имя Святой Троицы в селе Пожва. Также 15 и 16 апреля доступны туры в Белогорский монастырь и Пасха «У Николая Чудотворца» с маршрутом Кунгур — село Кыласово — село Кольцово. Тематические мастер-классы Любителям рукоделия и творчества понравится. Группа «АртЛаб | Школа рисования в Перми | МК Смола» в соцсети «ВКонтакте» предлагают научиться росписи деревянных яиц за 900 рублей. В группе «Плетение из газет Пермь» размещен анонс мастер-класса по плетению из газетных трубочек «Корзинка-курочка» за 1500 рублей. А кулинарная студия «Мастер на кухне» приготовила для пермяков мастер-класс «Пасхальный кулич». Там научат замешивать и выпекать дрожжевое тесто, а также красиво декорировать куличи. Стоимость такого мастер-класса — 3200 рублей. Приготовленный кулич можно будет забрать с собой. Для детей ресторан «Аджика» проведет мастер-класс «Раскрашиваем имбирные пряники в виде яиц» за 300 рублей. Записаться нужно заранее. Пасхальные дни в Хохловке В архитектурно-этнографический музей «Хохловка» пройдут в выходные интерактивные программы, посвященные праздникам и обрядам пасхального периода. Участники программы «Пасхальная неделя» узнают о традиционных и современных способах окрашивания яиц, изготовят пасхальные хвойные венки, украшенные яркими бумажными цветами (такие делали в Кунгурском районе Пермского края), выучат волочебные (славянские поздравительные величальные — прим. ред.) песни и примут участие в обходе дома на кочерге, в «проводах» и «похоронах» домашних насекомых, народных играх на соломе. Начало программ — в 12:00 и 14:30. Стоимость: 225 — 450 рублей. Для участия нужна предварительная запись. Пасхальная Ярмарка в ТРК «Спешилов» На ярмарке можно будет купить свежие куличи от местных производителей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На цокольном этаже торгово-развлекательного комплекса «Спешилов» перед входом в гипермаркет «АШАН Сити» 14, 15 и 16 апреля все желающие смогут попробовать и приобрести прикамские куличи и другие продукты и блюда. Также будет представлена сувенирная продукция, товары для дома и другое. Пасха Христова в Органном зале Пермской филармонии Уральский государственный камерный хор 16 апреля в 19:00 будет исполнять одну из лучших своих программ, посвященных Светлому Празднику Пасхи. На протяжении многих лет коллектив исполняет ее на самых разных концертных площадках России и за рубежом. (6+) Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2023 году Пасха выпала на 16 апреля. В ночь на воскресенье в пермских храмах пройдут Пасхальные службы. Главное богослужение состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе. Помимо основных событий в Перми и крае в эти выходные пройдут и другие мероприятия, посвященные Светлой Пасхе. Рассказываем, куда можно сходить или съездить в праздник. Праздничные поездки Если нет желания оставаться в Перми, можно отправиться в тур выходного дня, приуроченный к празднику. К примеру, 16 апреля можно отметить Пасху в «Стране Вису». Там туристов ждет праздничная программа с гармонью и балалайкой, танцами и песнями, играми и квестами… Начнется тур с посещения старейшего храма во имя Святой Троицы в селе Пожва. Также 15 и 16 апреля доступны туры в Белогорский монастырь и Пасха «У Николая Чудотворца» с маршрутом Кунгур — село Кыласово — село Кольцово. Тематические мастер-классы Любителям рукоделия и творчества понравится. Группа «АртЛаб | Школа рисования в Перми | МК Смола» в соцсети «ВКонтакте» предлагают научиться росписи деревянных яиц за 900 рублей. В группе «Плетение из газет Пермь» размещен анонс мастер-класса по плетению из газетных трубочек «Корзинка-курочка» за 1500 рублей. А кулинарная студия «Мастер на кухне» приготовила для пермяков мастер-класс «Пасхальный кулич». Там научат замешивать и выпекать дрожжевое тесто, а также красиво декорировать куличи. Стоимость такого мастер-класса — 3200 рублей. Приготовленный кулич можно будет забрать с собой. Для детей ресторан «Аджика» проведет мастер-класс «Раскрашиваем имбирные пряники в виде яиц» за 300 рублей. Записаться нужно заранее. Пасхальные дни в Хохловке В архитектурно-этнографический музей «Хохловка» пройдут в выходные интерактивные программы, посвященные праздникам и обрядам пасхального периода. Участники программы «Пасхальная неделя» узнают о традиционных и современных способах окрашивания яиц, изготовят пасхальные хвойные венки, украшенные яркими бумажными цветами (такие делали в Кунгурском районе Пермского края), выучат волочебные (славянские поздравительные величальные — прим. ред.) песни и примут участие в обходе дома на кочерге, в «проводах» и «похоронах» домашних насекомых, народных играх на соломе. Начало программ — в 12:00 и 14:30. Стоимость: 225 — 450 рублей. Для участия нужна предварительная запись. Пасхальная Ярмарка в ТРК «Спешилов» На цокольном этаже торгово-развлекательного комплекса «Спешилов» перед входом в гипермаркет «АШАН Сити» 14, 15 и 16 апреля все желающие смогут попробовать и приобрести прикамские куличи и другие продукты и блюда. Также будет представлена сувенирная продукция, товары для дома и другое. Пасха Христова в Органном зале Пермской филармонии Уральский государственный камерный хор 16 апреля в 19:00 будет исполнять одну из лучших своих программ, посвященных Светлому Празднику Пасхи. На протяжении многих лет коллектив исполняет ее на самых разных концертных площадках России и за рубежом. (6+)